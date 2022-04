Jeste li na rubu živčanog sloma?

Slom živaca ne smatra se medicinskim izrazom niti mentalnom bolešću već se koristi kao izraz za brojne psihičke probleme, ali nikako se ne bi trebao shvatiti neozbiljno.

Kako se ne radi o specifičnom medicinskom stanju, simptomi se mogu razlikovati od osobe do osobe, jer će svatko reagirati na stres drugačije. No neki od simptoma koji se često javljaju su oni koje donosimo u nastavku.

Fizička bol - glavobolja, bol u trbuhu, bol u mišićima... sve su to simptomi koji se mogu javiti. Kako navodi liječnica, kod nekih će se osoba javiti problemi s probavom, poput zatvora ili proljeva. No nije nepoznata činjenica da se stres može poigrati s probavom već je dugo poznato da on itekako može utjecati na rad crijeva.

Problemi s apetitom - "Možda ne jedete, a možda odjednom jedete previše", ističe Engle. Hormon stresa, kortizol može uzrokovati promjene u apetitu, pa i buditi jaku želju za slatkim i slanim namirnica. Isto tako, kada ste na rubu snaga, možete izgubiti želju da se zdravo hranite i da pripremate obroke. Liječnica navodi kako je uobičajen simptom gubitak želje da vodite brigu o sebi.

Problemi s disanjem - pratite i znakove koji upućuju na anksioznost, pa se tako mogu javiti i bol u prsima i ubrzano disanje. Kratki, brzi udasi su česti kada smo pod velikim stresom, a ako možete u tim trenucima kontrolirati kako dišete, to vam može uvelike pomoći. Ako se problem s disanjem javlja stalno, možda se radi o nekom drugom zdrastvenom problemu pa je svakako važno posjetiti liječnika.

Problemi sa spavanjem - promjene u snu su jedan od signala da nešto ne valja, pa će se kod nekih javiti potreba da spavaju i dulje od 8 sati, dok će netko pak imati velikih problema i cijelu će noć provesti budni. San može postati izlaz od briga, ali isto tako može i izostati jer će mozak biti stalno u "akciji". Engle navodi i kako se događa da osoba cijeli dan samo razmišlja o problemu koji ga muči mada nikako ne može doći do načina kako ga riješiti.

Umor - jak umor tijekom dana isto tako može biti signal da ste na rubu snaga, a osim mentalnog umora, može se javiti i onaj tjelesni kada samo želite leći jer vam se čini da za ništa drugo nemate snage. Jednako tako, stvari koje sam vam nekad pričinjavale zadovoljstvo, mogu vam se činiti besmislene. Gubitak libida se također veže uz jak osjećaj stresa.

U svakom slučaju, svratite do liječnika... neka vas malo pregledaju...