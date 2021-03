Jeste li gladni emocionalno ili intuitivno?

Vjerojatno do sada niste bili baš onako, ozbiljn gladni u životu - to je ipak za one sirote ljude koji žive u Africi, Indiji i sličnim mjestima, no ipak vas pitamo - jeste li ikad bili gladni?

Kad mislimo o gladi, ne mislimo da vam je pao šećer u kvi i jede vam se neka hrana koju volite, nego prava pravcata glad, prazan želudac koji morate nekako napuniti.

Ako pitate dijetetičare, oni će vam reći da mnogi ljudi rijetko dožive taj osjećaj, jer je način života osmišljen tako da nam je sve praktično i jednostavno, piše Mind Body Green.

Umjesto da prelaze iz osjećaja gladi u osjećaj sitosti i nazad, uvijek su negdje između toga da budu gladni i zadovoljni nakon jela, s tim da uvijek nekako žude za šećerom, ugljikohidratima i kofeinom.

„S druge strane, koncept intuitivnog jedenja zasniva se na slušanju i poštovanju poruka vašeg tijela o tome što i kada jesti. Naravno, kad tijelo nije u ravnoteži, teško je shvatiti šta vam stvarno treba: Da li je to glad ili žudnja, poremećaj hormona, ili emocionalna glad? Jer to nije intuitivno jedenje. Sve se to može maskirati u „intuiciju", kaže Cole.

Kako onda znati koji glas trebamo slušati? Važno je dešifrirati što nas uopće čini gladnima.

Uobičajeni razlozi za jedenje nasuprot gladi su razdražljivost, umor, nezasitna žudnja, kao i nedostatak koncentracije.

To može upućivati na niz problema, ali najčešće je povezano s metaboličkom nefleksibilnošću, odnosno činjenicom da je njihovo glavno gorivo višak šećera, kaže nutricionist.

„Zamislite to ovako: Vaše tijelo je vatra, a šećer energija koja je hrani. Ta vrsta goriva pruža kratke i efikasne nalete goriva, ali gori brzo, pa neprestano treba dodavati gorivo da se vatra ne bi ugasila. Nasuprot tome, mast je poput cjepanice koju ste ubacili u vatru, koja gori mirno i polako i dugo održava vatru.

Kad vaše tijelo očajnički želi šećer, jer se ne može osloniti na sagorijevanje masnoće, bit ćete gladni svakih nekoliko sati, bez obzira na to koliko pojeli. Želja će biti toliko jaka da će potisnuti vašu intuiciju, pa vježbanje intuitivnog jedenja može biti vrlo izazovno" objašnjava Cole.

Zašto je metabolička fleksibilnost ključ intuitivnog jedenja?

Metabolička fleksibilnost je sposobnost tijela da se prilagodi i koristi ono gorivo koje mu je dostupno, glukozu ili masnoću, i plodna je podloga za autentično intuitivno jedenje. Kad napokon budete imali kontrolu nad svojim željama, možete prepustiti izbor svojoj intuiciji.

„Na osnovu mog iskustva, da bismo podržali metaboličku fleksibilnost, moramo pomoći tijelu da se prilagodi iskorištavanju masti. To je jedan od ciljeva popularne keto ishrane. Druga strategija koju preporučujem je isprekidan post. Uz fleksibilnu praksu posta, možete dati svojim inzulinskim receptorima pauzu od viška šećera, kako bi se ublažila inzulinska rezistencija i kako biste podržali metaboličku fleksibilnost", kaže nutricionist.