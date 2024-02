Je li već vrijeme za čaj od matičnjaka?

Došli ste na posao i sve kreće ukrivo i pogrešno, tako da vam je već nakon pola sata tlak na tisuću a stres na pet tisuća... i što sad? Ništa, popijte čaj ;)

Melisa se tradicionalno koristi kod nervozom uzrokovanih tegoba u probavnom sustavu, ali i problema s nesanicom. U narodnoj medicini list melise upotrebljava se i za vanjsku i unutarnju primjenu. Upravo se od melise spravlja ukusan aromatični čaj, alkoholna tinktura odnosno rakija s matičnjakom, ali može se koristiti i kao začin u pripremi salata, umaka, juha i drugih jela.

Ako je riječ o vanjskoj pripremi, ona se u obliku ulja, ili samoga lista stavlja u kadu za kupanje, izazivajući blaženi osjećaj opuštenosti i ublažavanja nervoze.

Izvrsna protiv stresa

Melisi se još od drevnih vremena u narodnoj medicini pripisuju umirujuća sredstva, a brojne su studije, poput one u magazinu Mediteranean Journal of Nutrition and Metabolism potvrdila je kako unos matičnjaka u obliku dodatka prehrani u količini od 300 mg može poboljšati kognitivne sposobnosti, popraviti raspoloženje i smanjiti intenzitet trenutnog napada tjeskobe.

Nadalje, u istom je magazinu u sljedećoj studiji navedeno kako se unošenjem matičnjaka u obliku dodataka prehrani, dva puta dnevno tijekom 15 dana, značajno ublažuju simptomi anksioznosti, stresa, nervoze i tjeskobe.

Stoga, borite li se s takvim problemima, osjećate li pojačanu nervozu, strahove, čak i tmurne misli, popijte barem dvije šalice čaja od melise dnevno, koja će sigurno pomoći uklanjanju ovih neugodnih psihičkih, ali i fizičkih stanja.