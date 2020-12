Je li i vaš dom žarište korone?

Koronavirus je zatvorio cijeli svijet, barem onaj dio koji to može - Europu, Rusiju, Australiju i Novi Zeland te SAD i Kanadu... za druge nismo baš sigurni da to mogu napraviti. No, istinite informacije nisu baš česta pojava, pa je tako i ova prošla malo ispod radara, a vrlo je važna.

"Ovo je još jedno istraživanje koje nas podsjeća na to koliko je virus koji uzrokuje covid zarazan, koliko je teško spriječiti zarazu drugih ako netko živi u prenatrpanom, multigeneracijskom kućanstvu", rekla je medicinska analitičarka dr. Leana Wen za CNN.

Supružnici su bili u većem riziku od ostalih članova obitelji, vjerojatno zbog spavanja u istoj sobi, intimnosti i dugotrajnog kontakta, navodi se u studiji koja je objavljena u časopisu JAMA Network Open.

Rizik je bio još i veći ako je član kućanstva imao simptome koronavirusa, poput kašlja, kihanja, bolova u tijelu, groznice i vrućice, nego ako osoba nije imala simptome, pokazalo je istraživanje. Rizik je također bio veći među odraslima nego među djecom.

Infekcija se brzo kreće

Nedavno istraživanje američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) pokazalo je da se infekcija među članovima kućanstva dogodila brzo. Preko polovica ljudi (53%) koji su živjeli s nekim tko je imao covid-19 zarazilo se u roku od tjedan dana, otkrili su istraživači. Otprilike 75% ovih sekundarnih infekcija dogodilo se unutar pet dana od prvih simptoma u početnog pacijenta.

Manje od polovice zaraženih članova kućanstva imalo je simptome u vrijeme kada je infekcija prvi put otkrivena.

"Mnogi nisu izvijestili o simptomima tijekom sedmodnevnog praćenja, ukazujući na prijenosni potencijal virusa kod asimptomatskih nositelja te ukazujući na značaj karantene", izvijestio je tim CDC-a.

Izolirajte se

Izolacija od djece ili izolacija u malom prostoru svakako može biti zahtjevna, no nužna je da bi zaštitili svoje voljene.

"Ako kod kuće imate nekoga starijeg ili oslabljenog imunološkog sustava, možda ćete ga htjeti izolirati tako da djeca i svi ostali nisu u njihovoj blizini", rekla je pedijatrica dr. Tanya Altmann.

"Ako se morate brinuti za dijete, onda ćete odlučiti koja će se odrasla osoba izolirati s djetetom. Ta bi odrasla osoba brinula o djetetu, a druga bi odrasla osoba bila odgovorna za ostatak obitelji", dodala je.

Pedijatrica dr. Jenny Radesky istaknula je da će samohranim roditeljima ovo biti teško provesti. Kazala je da bi se oni u tom slučaju mogli okrenuti susjedima koji će im donijeti lijekove ili hranu.

"Cijelo kućanstvo mora biti u izolaciji. Obrasci širenja covid-19 sugeriraju da su skupine ljudi koji žive blisko zajedno u najvećem riziku da dobiju virus jedno od drugog. Ako su djeca dio tog kućanstva, mogu pokazivati ​​minimalne simptome, ali i dalje biti zarazna", dodala je.

Možete nositi masku i kada ste u kući kako biste se dodatno zaštitili. Nedavno istraživanje pokazalo je da to može biti 79% učinkovito u sprječavanju širenja virusa, prenosi CNN.