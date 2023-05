Japanske tvrtke ulaze u fokus ulagača

U travnju je Berkshire Hathaway, tvrtka Warrena Buffetta povećala svoje udjele u pet najvećih japanskih trgovačkih kuća: Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui & Co i Sumitomo. Legendarni investitor sada posjeduje 7,4% u svakoj tvrtki, predstavljajući Berkshireov najveći kapital izvan SAD-a i Europe.

U svom nedavnom intervjuu za CNBC, Buffett je rekao da su japanske korporacije prodavale po, kako on misli, "smiješnoj cijeni, u usporedbi s kamatnim stopama koje su prevladavale u to vrijeme". Štoviše, milijarder je rekao da bi mogao aktivnije ulagati u zemlju.

Zašto Japan privlači pozornost?

Desetljećima su japanske tvrtke bile poznate po svojoj neučinkovitosti u raspodjeli kapitala. Njihov povrat na uloženi kapital (ROIC) zaostajao je za američkim i europskim tvrtkama. Međutim, posljednjih su godina japanske tvrtke postigle značajan napredak u poboljšanju svoje operativne učinkovitosti. Kao rezultat toga, srednji ROIC za japanske blue chipove dosegao je iste razine kao u SAD-u i malo nadmašio Europu.

Danas japanske tvrtke pokazuju dobru operativnu učinkovitost, ali ostaju podcijenjene. Trebat će vremena prije nego što investitori promijene svoj stav prema Japanu. Kupnje Berkshire Hathawaya mogle bi biti pokretač takvih promjena.

Početkom travnja, Tokijska burza poslala je memorandum uvrštenim tvrtkama u kojem se navodi da bi tvrtke koje trguju s diskontom u odnosu na knjigovodstvene vrijednosti trebale službeno dostaviti popis radnji usmjerenih na poboljšanje raspodjele kapitala za podizanje cijena dionica. Ta je činjenica očito privukla pozornost stranih investitora. Također krajem ožujka, renomirani hedge fond Kena Griffina, Citadel, vrijedan 54 milijarde dolara, objavio je plan ponovnog otvaranja svog ureda u Tokiju ove godine.

Takva pažnja prema Japanu ukazuje na sve veću investicijsku atraktivnost zemlje. Analitičari Freedom24 odabrali su tri japanske dionice koje svojim ulagačima mogu pružiti visoke povrate:

Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) najveći je bankarski holding u Japanu. Osim na domaćem tržištu, tvrtka je aktivna i u SAD-u, Europi, Aziji i Oceaniji te drugim međunarodnim tržištima. Mitsubishi UFJ Financial pruža širok raspon usluga, uključujući komercijalno bankarstvo, fiducijarne usluge, kao i usluge investicijskog bankarstva.

Mitsubishi UFJ Financial ističe se kvalitetom i diverzificiranim kreditnim portfeljem. Najveći dio kredita u bilanci banke čine krediti domaćim poduzećima, dok značajan udio predstavljaju i inozemni krediti, čime se smanjuju valutni rizici za inozemne investitore. Na kraju posljednjeg izvještajnog razdoblja, udio nenaplativih kredita tvrtke iznosio je 1,02%, što je ispod prosječne razine u američkoj bankarskoj industriji.

Mnogi institucionalni investitori nedavno su povećali svoje udjele u Mitsubishi UFJ Financial. Oni uključuju UBS Group, koja je povećala svoj dionički udjel Mitsubishi UFJ Financial za impresivnih 628% na 3,39 milijuna dolara. Boothbay Fund Management povećao je svoju poziciju za 112,5% na 4,21 milijun dolara. Capricorn Fund Managers utrostručio je svoj udio na 9,37 milijuna dolara, a Jane Street Group povećala je svoj udjel u kapitalu za nevjerojatnih 1.929,8% na 27,6 milijuna dolara.

Canon (CAJ) specijalizirana je tvrtka za proizvodnju optike, industrijske opreme i proizvoda za obradu slika. Proizvodi tvrtke uključuju video i foto kamere, profesionalne zaslone, projektore, fotolitografsku opremu, skenere, pisače, dalekozore, mikroskope, dijagnostičke sustave, rješenja za video nadzor i rotacijske kodere.

Dok većina potrošača zna Canon po fotoaparatima, glavi fokus tvrtke su komercijalna i B2B tržišta. Canon djeluje u pet segmenata: ispis, obrada slika (uključujući video i foto kamere), medicinski uređaji, industrijske i druge operacije. Više od 55% očekivanog godišnjeg prihoda tvrtke dolazi od segmenta ispisa. U isto vrijeme, prihodi tvrtke široko su diverzificirani po geografskim regijama, od kojih su najveće Sjeverna Amerika i Europa, što minimizira valutne rizike za potencijalne ulagače. Ulagači bi trebali imati na umu da su se fotografske mogućnosti drugih digitalnih uređaja, uključujući pametne telefone, znatno poboljšale, a preferencije potrošača počele su se mijenjati. Kao rezultat toga, tržište digitalnih fotoaparata se smanjuje, a tržišna konkurencija jača.

U studenom 2022. Canon je najavio osnivanje nove podružnice kako bi ojačao svoju prisutnost na američkom medicinskom tržištu. Medicinski segment treći je najveći izvor prihoda tvrtke, a širenje prisutnosti na najutjecajnijem svjetskom tržištu moglo bi potaknuti rast. Očekuje se da će nova podružnica, Canon Healthcare USA, nadopuniti ponudu prethodno osnovanog Canon Medical Systems USA, a prve rezultate ćemo vidjeti ove godine. U 2022. medicinski segment porastao je za 6,9% u odnosu na prethodnu godinu.

Sony Group Corporation (SONY) dizajnira, proizvodi i prodaje elektroničku opremu i uređaje za potrošačka, profesionalna i industrijska tržišta u Japanu, SAD-u, Europi, Kini, azijsko-pacifičkoj regiji i drugim zemljama. Osim toga, tvrtka stvara i distribuira digitalne i zabavne sadržaje.

Game & Network Service (GNS) je dugo bio najveći poslovni segment tvrtke. Do kraja posljednjeg izvještajnog razdoblja prihod GNS-a u lokalnoj valuti porastao je za impresivnih 53,3% na godišnjoj razini. Očekujemo da će segment nastaviti rasti jer Sony nastavlja bilježiti tržišnu potražnju za igraćom konzolom, PlayStation 5. Unutar segmenta zabave, tehnologije i usluga, Sony nudi senzore za dodir i druga rješenja gotovo svim vodećim proizvođačima pametnih telefona. Glazbeni segment također je porastao za 22,9%, potaknut rastom prodaje snimljene glazbe i glazbenih publikacija putem streaming usluga. Sonyjev segment filmova i serija također ima nekoliko pokretača za dugoročni rast. Sony posjeduje prava na nekoliko kultnih franšiza uključujući Spider-Man, Jumanji, Uncharted i The Last of Us. Velika izdanja poput Spider-Man: Across The Spider-Verse, Kraven the Hunter i Ghostbusters Sequel stižu uskoro.

Osim toga, Sony ima značajan potencijal na tržištu videoigara virtualne stvarnosti (VR). Očekuje se da će VR tržište u gaming industriji rasti nevjerojatnih 30,4% godišnjom stopom do 2030. kako bi dosegnulo 76,4 milijarde dolara do kraja predviđenog razdoblja. Sony je nedavno predstavio najnoviju iteraciju vlastitih VR slušalica, PlayStation VR 2. Iako su prednarudžbe bile ispod očekivanja, slušalice su dobile visoke ocjene od stručnjaka iz industrije.

Drugim riječima, u svakom segmentu Sony ima određene pokretače za dugoročni rast. Neki od njih već se odražavaju u računu dobiti i gubitka tvrtke.

Ključni rizici

Sveukupno, iako japansko tržište ima značajan potencijal rasta, dva su čimbenika koja bi mogla utjecati na taj rast. Prvi je valuta. Jači američki dolar ili slabiji japanski jen mogli bi utjecati na rezultate poslovanja japanskih tvrtki, stoga snoseći valutne rizike za ulagače. Japansko gospodarstvo također se suočava s nekim makro rizicima, uključujući spori rast i deflacijski pritisak.

Zemlja se također suočava s demografskim izazovima kao što je starenje stanovništva. Ulagači u japanske dionice trebali bi uzeti u obzir te rizike pri donošenju svojih odluka o ulaganju jer rizici mogu dugoročno utjecati na poslovanje. Provođenje vlastite analize prije donošenja bilo kakvih odluka o ulaganju ključno je jer postoje rizici povezani s bilo kojim ulaganjem, izlaganje vašeg kapitala riziku i prošli učinak nije nužno pokazatelj budućih povrata.