Izložba "RAD, TEKST, KONTEKST (jer greška je dio svijesti)"

Otvorenje izložbe RAD, TEKST, KONTEKST (jer greška je dio svijesti) studenata Umjetničke akademije u Splitu nastale u suradnji sa studentima Filozofskog fakulteta u Splitu održat će se 13. siječnja u Galeriji SC i Francuskom paviljonu s početkom u 19 sati. Izložba je otvorena do 27. siječnja, radnim danom od 12 do 20 sati te subotom od 10 do 13. sati.

Inicijalni okidač ovogodišnjoj suradnji i izložbi bio je razgovor o Gorkom Žuveli. Gorki je svojim umjetničkim, akademskim i društvenim doprinosom trajno obogatio kulturnu povijest grada Splita i u njoj će, između ostaloga, ostati upisan kao jedan od važnih pokretača i osnivača Umjetničke akademije u Splitu i njezina programa. Nadalje, apostrofirani dijalog umjetnika i publike bio je polazišnom točkom njegove prve samostalne izložbe održane u Galeriji suvremene umjetnosti u Zagrebu 1976. godine kada se kao jedna od ključnih sastavnica njegova diskursa artikulirala greška. Etabliranjem greške kao važne umjetničke materije, autor provodi svojevrstan eksperiment koji rezultira kreativnim dijalogom i neminovnim propitivanjem općeprihvaćenih pojava i postupaka.

Greška predstavlja spektar stvaralačkih mogućnosti, pluralitet životnih iskustava, neizbježnu i dobrodošlu posljedicu izražavanja. Ona je konkretizacija prijestupa koji kod Gorkog Žuvele ipak odolijeva isključivosti negativnog određenja i umjesto toga predstavlja neizvjestan i neiscrpan izvor plodne konceptualne umjetničke prakse.

jer greška je dio svijesti

jer greška je dio poruke

jer greška je dio rada

jer greška je naivna dobra stvar

jer greška je načelo angažiranosti

jer greška je nepoznata

(GŽ, 1976.)

Izložba okuplja radove u različitim medijima petnaest studenata Odsjeka za slikarstvo Umjetničke akademije u Splitu s kojima je kustosku suradnju ostvarilo pet studentica Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Splitu.

Polazišna točka umjetničkih i kustoskih istraživanja fenomen je greške i njegovo promišljanja u najširem spektru mogućnosti. Svoje radove ovom prilikom izlažu: Marija Bebić, Mihael Frančić, Ana Heski, Mia Hržić, Mak Hubjer, Marija-Ana Miše, Marina Mužinić, Anna Perlain, Marija Petrović, Matea Rančić, Palmina Roglić, Anamaria Totić, Fani Vidović, Kristijan Vrdoljak i Marieta Vulić, a tekstualne osvrte pišu: Barbara Ćatipović, Matea Krivić, Mia Miošić, Blaženka Miše i Željka Vuko. Radni proces izložbe mentorirali su profesori Nina Ivančić, Vedran Perkov, Viktor Popović i Neli Ružić uz asistente Sonju Gašperov, Petra Katavića, Anitu Miloš i Josipa Šurlina sa Umjetničke akademije - Odsjeka za slikarstvo te profesor Dalibor Prančević s Filozofskog fakulteta - Odsjeka za povijest umjetnosti.

Projekt je financijski podržalo Ministarstvo kulture i medija RH, Služba za društvene djelatnosti Grada Splita - Odsjek za kulturu. Izložbu je financijski podržao Gradski ured za kulturu Grada Zagreba.