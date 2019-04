Izložba fotografija prof. Umberta Giromette i Mosorski fotomaraton

Povodom 80-te godišnjice smrti prof. Umberta Giromette, u nedjelju 28. travnja 2019. ispred planinarskog doma „Umberto Girometta" na Mosoru, Fotoklub Split u suradnji s HPD Mosor organizira izložbu fotografija Umberta Giromette i Mosorski fotomaraton s prigodnim nagradama.

Prof. Girometta je pokretač brojnih kulturnih, sportskih i turističkih manifestacija i zasigurno jedna od najvažnijih figura Splita u prvoj polovici 20. stoljeća. Čovjek iznimne erudicije i rijetko viđenih sposobnosti, suosnivač Fotokluba Split, HPD-a Mosor i HPD-a Biokovo, suosnivač, ravnatelj i kustos Prirodoslovnog muzeja, a pored toga svega i gimnazijski profesor, preminuo je 27. travnja 1939. na Marjanu.

U 11 satii spred planinarskog doma Umberto Girometta na Mosoru otvorit će se izložba fotografija i vrijedne fotodokumentacije koja će posjetiteljima pružiti priliku da otplove u prošlost mosorskih vrleti i dožive planinu kroz Giromettin objektiv te osjete dane kada je planinarenje u Dalmaciji bilo egzotičan sport. Nakon otvaranja izložbe, svi posjetitelji su pozvani da se priključe ''Mosorskom fotomaratonu'' i okušaju svoje fotografsko umijeće na zadanim temama, a najuspješnijima će trud biti nagrađen zanimljivim nagradama.

Također, druženje na Mosoru bit će i prilika za proslavu 108. rođendana Fotokluba Split koji je zaslugom profesora Giromette i Juraja Božičevića osnovan 26.4.1911. godine i u kontinuitetu djeluje više od stoljeća!

Fotoklub Split i HPD Mosor pozivaju sve građane da im se pridruže u nedjelju na druženju i zajednički obilježe ove važne datume za naš grad.



Mosorski fotomaraton - PRAVILA

Sudjelovanje na Fotomaratonu je besplatno, a prijave će se vršiti od 11h ispred planinarskog doma.

Bit će zadane 3 teme, a pravila sudjelovanja su sljedeća:

1. Prije sudjelovanja memorijska kartica u Vašem fotoaparatu mora biti prazna i spremna za upotrebu.

2. Fotografije smiju biti samo u JPEG formatu. Zbog kvalitete fotografija provjerite je li Vaš fotoaparat podešen tako da kreira JPEG datoteke najviše kvalitete koju može postići.

3. Fotografije ne smiju biti manipulirane programima za obradu fotografija na računalu. Bilo kakva promjena na datotekama i fotografijama razlog je za diskvalifikaciju. Fotografije smiju biti u boji ili crno- bijele. Filteri koji su ponuđeni u Vašem digitalnom fotoaparatu su dozvoljeni kao i sva dodatna foto oprema (bljeskalice, stativi, dosvjetljivači ...).

4. Fotografije moraju biti snimljene isključivo na dan održavanja Mosorskog fotomaratona u zadanome vremenu (12-14h). Teme ostaju tajne sve do početka natjecanja. Na startu natjecatelji su dužni fotografirati svoj startni broj. Na kraju natjecanja fotografije na memorijskoj kartici moraju biti istim redosljedom kao i zadane teme. To znači da svaki natjecatelj na kraju manifestacije predaje 3 fotografije (plus startni broj fotografiran na startu). To znači da ukoliko napravite 5 fotografija prema 1. temi, Vi od tih 5 morate odabrati jednu i ostale obrisati.

Mole se natjecatelji da selekciju fotografija naprave tijekom manifestacije na svojim aparatima, jer im neće biti omogućeno da brišu suvišne fotografije na računalu.

Fotografije koje prikazuju pornografiju, nasilje ili bilo kakvu diskriminaciju eliminirat će se iz natjecanja.

Natjecatelj predajom fotografija na cilju izjavljuje da su sve fotografije koje preda u njegovom vlasništvu tj. da natjecatelj posjeduje autorska prava na te fotografije

Natjecatelj dopušta organizatorima Mosorskog fotomaratona da fotografije snimljene na natjecanju koristeu svrhu promocije natjecanja, HPD Mosor, Fotokluba Split i Planinarskog doma Umberto Girometta bez isplate naknadne za korištenje fotografija. Organizatori se obavezuju da fotografije natjecatelja neće prodavati ili preprodavati bez suglasnosti autora.

NAGRADE:



1. MJESTO

- Osnovni tečaj digitalne fotografije u Fotoklubu Split

- Jumbo pizza + 2 pića

- 2 ulaznice za Cineplexx kino

- print 60x40 cm u tiskari Dvornik

- novi zemljovid planine Mosor



2. MJESTO

- Monografija Fotokluba Split

- 2 ulaznice za Cineplexx kino

- print 60x40 cm u tiskari Dvornik

- jednodnevni izlet u organizaciji HPD Mosor



3. MJESTO

- 2 ulaznice za Cineplexx kino

- print 60x40 cm u tiskari Dvornik

- majica, amblem i naljepnica HPD Mosor