Izdan novi rok za pse u Dubrovniku

Od kraja svibnja traje akcija zbrinjavanja pasa iz neregistriranog azila na Žarkovici, gdje nema uvjeta za držanje pasa. Zahvaljujući angažmanu udruga koje su pokrenule projekt Adopt Žarkovica Dogs, uključili su se i drugi s ciljem što žurnijeg pružanja pomoći psima. Grad Dubrovnik primio je rješenje Državnog inspektorata kojim se određuje da se u roku od 15 dana mora osigurati hitno zbrinjavanje svih pasa s javne površine na Žarkovici. Novim rješenjem rok je produljen za 30 dana zato što odobrena skloništa nemaju dovoljno kapaciteta za žurni prihvat više od 200 pasa.

Nakon što su volonteri Udruge Pobjede iz Osijeka otišli u Dubrovnik i, uz logističku pomoć skloništa Prijatelji iz Čakovca i udruge Prijatelji životinja, popisali sve pse koje su zatekli, podaci o njima i fotografije dostupni su na www.adopt-zarkovica.eu na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku. Dosad je preko ugovornog skloništa premješteno 98 pasa, među prvima oni najviše bolesni i ozlijeđeni. Psi nakon započinjanja liječenja dolaze na skrb udruga te u privremene smještaje. Udomljeno je tek 13 pasa.

Osim nesebične pomoći i velike žrtve sada već brojnih udruga i pojedinaca, grad Dubrovnik preuzeo je odgovornost za sve pse i rješavanje teške situacije na Žarkovici, angažirao djelatnike i povremene djelatnike komunalnih društava, odvoženje deset kamiona glomaznog otpada, paviljone gdje se vrše obrada pasa i priprema za transport te osigurao veterinarsku skrb, lijekove, povodce, brnjice, transportne kaveze i materijale za izradu privremenih boksova za odvajanje pasa. Podršku daje i međunarodna organizacija Network for Animals. Svi mogu pomoći volontiranjem te privremenim smještajem, udomljavanjem ili oglašavanjem pasa.

U međuvremenu, policija je pokrenula kaznene prijave protiv osoba koje su dosad skrbile o psima na Žarkovici, i to zbog kaznenog djela ubijanja i mučenja životinja, kao i kaznenih djela iz područja gospodarskog kriminaliteta. Sumnjiče se da su psima uskratili veterinarsku pomoć i adekvatnu skrb te nisu dopuštali volonterima odvođenje pasa veterinaru, što je rezultiralo njihovim lošim zdravstvenim stanjem, te da su gađanjem i udaranjem pasa daskama, povodcima i raznim drugim predmetima teško zlostavljali pse i nanijeli im fizičku bol i patnju. Navodi se da je u većega broja pasa utvrđena prisutnost buha i krpelja, a u određenog broja pasa vidljive, neliječene rane i crijevni paraziti.

Volonteri su zatekli dosta nekastriranih pasa, gotovo polovicu njih, koji su se nekontrolirano razmnožavali, kao i nove štence koji su rođeni na Žarkovici. I volonteri i udruge koji su preuzeli dio pasa objavljuju šokantne fotografije i nalaze veterinara iz kojih proizlazi da neki psi boluju od lišmanioze, neki su slijepi, s tumorima, upalama, infekcijama zubi i ustima punima gnoja i dlaka, slomljenom čeljusti, s teškim neliječenim bolestima koje su zahtijevale hitne operacije, vađenja očiju i amputacije noge i sl., a njihovo teško stanje ukazuje na dugotrajni izostanak veterinarske skrbi.

Ivana Crnoja, potresena je viđenim na Žarkovici: „Nije me toliko ubila činjenica da su ti psi bolesni, jadni, potrebiti, nego što sam ih vidjela ostavljene i od onih za koje sam godinama mislila da su im upravo ti psi svetinja. Sramota, jad i kukavičluk."

Aleksandra Hampamer iz Skloništa Prijatelji iz Čakovca dodaje: „Otkad je sve sa Žarkovicom krenulo, imam osjećaj da se utrkujemo s vremenom kojeg nemamo. Umro je još jedan pas sa Žarkovice, i to od posljedice torzije želuca, iako je bio hitno operiran. Jako me potresla njegova smrt zato što je trebao otići u svoj zauvijek dom. Ovo je četvrta smrt pasa sa Žarkovice otkad smo počeli s projektom zbrinjavanja. Nažalost, postali smo svjesni da će do izmještanja svih pasa vjerojatno biti još onih koji novi dom neće dočekati, kao što jako puno njih svoj dom nije dočekao svih proteklih godina."

I Luka Oman iz udruge Prijatelji životinja ističe nužnost što hitnijeg zbrinjavanja pasa sa Žarkovice: „Dobro je da je, nakon velike patnje i smrti pasa na koje ukazuju videosnimke, fotografije, veterinarski nalazi i iskazi svjedoka, što se ne može i ne smije ničim opravdati, došlo vrijeme kada sve to prestaje i psi se pripremaju za odlazak i udomljenje. Vremena je malo, a težak je put do zajedničkog cilja da Žarkovica postane prazna i svi psi udomljeni. Stoga je iznimno važno da se svi i dalje usredotočimo na što veću vidljivost pasa, koji očajnički traže spas i svoj dom."

Pozivaju se svi da pomognu psima sa Žarkovice privremenim smještajem ili udomljavanjem te širenjem njihovih fotografija i priča s web-stranice www.adopt-zarkovica.eu, kao i stranice na Facebooku Adopt Zarkovica Dogs i Instagramu AdoptZarkovica.