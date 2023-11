Inicijativa Nestlé Needs Youth za podršku mladima slavi deset godina uspjeha

Najveća prehrambena kompanija na svijetu 14. studenog je obilježila deset uspješnih godina postojanja inicijative čiji je cilj doprinijeti poboljšanju zapošljivosti i spremnosti za rad mladih - Nestlé Needs Youth. Kroz proteklo desetljeće, ova inicijativa pozitivno je utjecala na 5.000 mladih, u Hrvatskoj prvenstveno kroz program plaćene ljetne prakse Nestlé Summer's Cool.

Od svog osnutka, Nestlé Needs Youth posvećen je njegovanju talenata, energije i ambicije mladih. Kako bi im pomogla na putu do uspjeha, kompanija je identificirala izazove s kojima se mladi suočavaju na tržištu rada i odigrala ključnu ulogu u unaprjeđenju njihove zapošljivosti u Adriatic regiji. Ključan segment ove inicijative je već spomenuta Nestle Summer's Cool ljetna praksa, čiji je cilj rad s mladima i prenošenje praktičnih vještina, poticanje razvoja liderstva, samosvijesti, profesionalne komunikacije, emocionalne inteligencije i kritičkog razmišljanja polaznika, a sve to u poslovnom okruženju.

Nestlé vjeruje u važnost učenja i odrađivanja prakse u međunarodnom okruženju, pripremajući mlade za tržište rada i omogućujući im da pokažu svoje vještine izvan lokalnih tržišta, što rezultira povećanim samopouzdanjem i hrabrošću. Kompanija je dosad organizirala 50 događanja za studente i mlade, pružajući im platformu za učenje, umrežavanje i razvoj vještina. Osim toga, 135 praktikanata steklo je iskustvo kroz ovu inicijativu, doprinoseći njihovom osobnom i profesionalnom rastu.

„Dok slavimo desetu obljetnicu Nestlé Needs Youth inicijative, razmišljamo o pozitivnom utjecaju koji je imala na tisuće polaznika samo u Hrvatskoj. Nestlé Summer's Cool praksa postala je svojevrsni simbol prilike za studente u regiji, omogućujući im da premoste jaz između obrazovanja i zapošljavanja, odnosno stvarnosti koja ih očekuje na tržištu rada", rekla je Tina Gjuriš, HR Business partner u Nestlé Adriatic.

Kompanija ostaje predana svojoj ambiciji omogućavanja pristupa boljim ekonomskim mogućnostima i zapošljivosti za deset milijuna mladih pojedinaca do 2030. godine. Nestlé Needs Youth inicijativa i dalje je pokretačka snaga u izgradnji otpornih zajednica, oblikovanju budućnosti poslovanja i ostvarivanju pozitivnog utjecaja na održivu budućnost.