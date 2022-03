Indie emo naočale gig: Virvel, Kaleido, Tidal Pull

S ranim znakovima proljeća vraćaju se i Indie emo naočale! Za prvu ovogodišnju epizodu, dovodimo beogradske shoegaze legende Virvel, koje će podržati buduće zagrebačke legende, Kaleido i Tidal Pull.

VIRVEL (Srbija)

Web: Bandcamp, Facebook

Izvadak iz službene biografije:

"Virvel je bend formiran 2001. u Beogradu, a zvuk benda čini kombinacija žanrova, prije svega indie/post-rock/shoegazea. Bend od 2001. objavljuje izdanja na vlastitoj etiketi Rapanelli Records, a u dosadašnjoj karijeri objavili su više LP, EP i single izdanja koja su naišla na izuzetan odaziv, kako od publike, tako i od relevantne kritike te medija. Godine 2019. objavljuju album "Žena s bradom, patuljak, idiot", koji je prema skoro svim regionalnim recenzijama svrstan u pet najboljih izdanja te godine."

Eto, gotovi smo sa službenim dijelom, pa možemo dodati da smo se vrlo ugodno iznenadili kad su nam se Virvel javili za nastup. Uprava ih pamti još sa sjajnog koncerta iz 2007. u Galeriji SC, a otada su u još dva navrata svirali u Zagrebu, 2011. i 2015. Krajem 2019. su objavili novi LP, već spomenuti "Žena s bradom, patuljak, idiot", no pandemija je grubo zaustavila sve planirane promotivne aktivnosti.

Ipak, Virvel se nisu dali smesti i svega sedam godina nakon zadnjeg susreta vraćaju se u Zagreb, a zbog toga nitko nije sretniji od nas i nikom nije lepše neg je nam!

KALEIDO (Zagreb)

Web: Bancamp, Facebook

Iako je uprava Indie emo naočala mahom sačinjena od čangrizavih cinika koji, kako to mladi danas kažu, *krinđaju* na gomilu aktualne glazbe, moramo priznati da su nas Kaleido oduševili i slušajući ih ne samo da nismo zakrinđali ni na trenutak, nego su nas još podsjetili na Built to Spill, Car Seat Headrest a možda čak The Sea And the Cake! No, prepustit ćemo im tipkovnicu da se sami opišu:

"Upoznavši se prije pet godina u jazz narativu zagrebačkog benda Gungule, 3/5 kaleida odlučilo je napraviti iskorak prema indie/emo/nadopunite-žanr-sami izričaju. Protutežu jazzerskim korijenima čini, tvrđa nego što biste pomislili, ritam sekcija od kojih jedan član također žari i pali u Bongorodici. Prvi nastup pred zagrebačkom publikom bend je ostvario na ovogodišnjoj Brucošijadi FER-a. Vjerojatno su jedini bend koji je za diversity hire zaposlio 2 muškarca."

TIDAL PULL (Zagreb)

Web: Bandcamp, Facebook

I Tidal Pull imaju službenu biografiju!

"Osnivači i kopljonoše Big Indie žanra. Sviramo na engleskom, pjevamo na hrvatskom. Naš bubnjar Borna nas opisuje kao muziku koju čuješ kad nađeš još pomfrija na dnu vrećice iz Meka, a anonimni komentator iz Rijeke veli da mu budimo nostalgiju za Zagrebom."

Iako je gornji opis kirurški precizan, dodajmo i komentar YouTube korisnika pod imenom pkfrJoe, koji je rekao "Opa, mid-west emo došao u Zagreb - strong American Football vibes", a mi ćemo samo reći da su nam Tidal Pull sjeli k'o budali šamar!