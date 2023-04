I opet odličan tjedan u Attacku

ATTACKOVA TVORNICA: RADIONICA IZRADE PLAKATA/VIZUALA I OSNOVA RADA U DIGITALNOM PROGRAMIMA ZA OBRADU

17.- 19. 04.2023. od 18.00

INFOSHOP/KNJIŽNICA PIPPILOTTA, MEDIKA

Attackova tvornica poziva sve zainteresirane na prijavu u proljetnom ciklusu na radionicu izrade plakata/vizuala i osnova rada u digitalnim programima za obradu.

Sudjelovanje na radionicama je besplatno, a prijave su obavezne ispunjavanjem upitnika na sljedećem linku: https://bit.ly/3muNVHp

zaključno s 15.04. u 14. sati.

MAJESTIC 23

**CHAMPIONS OF PREVARA**

KANI + KIWI + LASMO + MYSTICAL SUFFERER VIA OUIJA BOARD

meet the **HEROES OF KORDOOM**

Go home ice cream sound

Prevara Inna Your Area!

You might stop the party but you can't stop the future Majestic 23.

CELLA ANITA CELIĆ: ANTROPOCEN

Autonomni kulturni centar Attack! kroz program galerija Siva poziva vas na otvorenje izložbe Celle Anite Celić pod imenom Antropocen, 20. travnja u 19.00 sati u galeriji Siva, Pierottijeva 11, Medika.

Globalno zatopljenje, klimatske promjene, degradacija kopnenih i morskih ekosustava, izumiranje flore i faune, nestanak pitke vode, ugrožavanje ekološke ravnoteže promjene su u našoj okolini nastale intezivnim utjecajem čovjekova djelovanja na okoliš. Svjedoci smo antropocena, geološkog razdoblja „u kojemu ljudi imaju presudan utjecaj na stanje, dinamiku i budućnost planetarnog sustava Zemlje" (Ančić i dr., 2016.)

Projekt se bazira na želji i dubokoj potrebi za humanijim i prosvjetljenijim čovječanstvom, za jednom vrstom vijeća mudraca kojima bi bio cilj ispunjenje duha u mudrosti, prijateljstvu, hrabrosti i pravdi. Postav izložbe sastoji se od mobilnih kolaž skulptura "Vijeća mudraca" dok zoomorfne i biomorfne sjene i animacije upućuju na perpetuirajući ciklus života i smrti, izmjene godišnjih doba i našu utkanost u tokove prirode.

DOOM OVER MEDIKA

21.4. // 20:30 - 02:00 // 6 EUR

CULT OF OCCULT (Blackend Sludge, Francuska)

Okultni Doom Metal projekt iz Francuske koji posljednjih desetak godina para bubnjiće uzduž i poprijeko Europe. Cult of Occult iza sebe imaju zavidnu i kritički priznatu diskografiju koja im je osigurala i nastup za renomiranom Roadburnu. Činjenica da je bend pozvan na festival kalibra kao što je Roadburn, upućuje nas na to da je posrijedi kvalitetan i relevantan bend čiji bi nastup, u oskudici Doom bendova koji prolaze Zagrebom, bilo šteta propustiti. Bend njeguje ANTI-LIFE estetiku definiranu u izdanjima bendova kao što su Eyehategod, Noothgrush, Meth Drinker, Corrupted i drugi prvaci sporosti čime, uz studiozni pristup zvuku, vrše napad na osjetila i psihu svih onih koji se usude prisustvovati njihovoj crnoj misi. Bend nas je upozorio na ozbiljne decibele koje planiraju dosegnuti u Attacku, stoga razmislite o nabavljanju čepića za uši!

LEFT TO STARVE (Sludge/Doom, Karlovac)

Kad su prije osam godina krenuli na svoje glazbeno putovanje, malo tko je mogao predvidjeti u kojem će se smjeru razvijati glazba Left to Starvea. Iako je bend u svojoj ranijoj fazi imao česte izlete u sporost, tek su nakon svog posljednjeg albuma ozbiljnije prigrlili Sludge i Doom konvencije, uz čuvanje punka.

RIFFTREE (Stoner/Doom, Zagreb)

Relativno novo ime na lokalnoj Doom sceni, premda sa stvaranjem prvih riffova počinju 2018. Rifftree njeguje estetiku ranog Sleepa i OM-a prije njihovih eskapada u Budizam. Moramo priznati kako u moru novih Doom bendova koji sve više naginju ka Funeral Doomu, glazba koju stvara Rifftree dolazi kao osvježenje i bijeg od nihilizma u neke druge, pozitivne stvarnosti. U zadnje su vrijeme česti gosti zagrebačkih klubova, stoga možete očekivati maksimalnu usviranost ovog dua.

MASTER OF PUPPETS PROMO PARTY

22.4. // 23:00 - 06:00 // 10 EUR

Masters of Puppets Festival & Hybrid & KaosLab have joined forces to present you with a teaserevent for Masters of Puppets festival in Czech Republic. We have prepared a treat that will satisfy your cravings for gnarky psychedelic music and quench your thirst for dance. Two international guests, Insane Creatures from Spain and Alien Trancesistor from India, are gonna give us the pleasure, supported by local artists representing the Croatian underground psychedelic music scene. Namely Haktal, Winpa and Neurosystem. The visuals promise to be mindblowing as the popular collectives of Kaoslab, Clown of Creation and Stargate Engineers will join forces and create a one time experience, creating outstanding worlds for your mind to explore.

LINE UP

Insane Creatures

Alien Trancesistor

Haktal

Winpa

Neurosystem

------------

We are happy to work together and celebrate with the international psychedelic music scene.

------------

Timetable TBA!

------------

Deco Team + VJ Team

Kaoslab

Clown of Creation

Stargate Engineers

------------

Ticket Price: 10E

Limited Amount - 300 Tickets

RADIONICA SNIMANJA IGRANOG FILMA

FILMSKI STUDIO MEDIKA

od 22.travnja u 15.00 sati

Autonomni kulturni centar Attack kroz program Filmskog studija Medika, otvara prijave za sudjelovanje na radionicama snimanja igranog filma. Radionički ciklus započeti će 22. travnja 13.lipnja od 15.00 sati u Filmskom studiju Medika, Pierottijeva 11. Dinamika održavanja radionica je vikendom prema dogovoru, a trajati će do 3 mjeseca.

Sudjelovanje na radionici je besplatno, a broj polaznika/ca je ograničen!

Za radionicu je obavezna prijava - ispunjavanjem upitnika na linku: https://bit.ly/3mrMhGI, zaključno s 19.04.2023 u 15.00 sati.

Potvrdu sudjelovanja na radionici dobiti ćete nakon zatvorenih prijava.

ATTACKOVA HIBRIDNA ZAJEDNICA - TRAVANJ U DUGAVAMA

MO DUGAVE, SV. MATEJA 93

23.04. OD 12.00

RADIONICA DRAMSKE IGRE I CIRKUSKIH VJEŠTINA ZA DJECU I MLADE

Poveznica na prijavnicu:https://bit.ly/3m9uQuc

Prijave se zaprimaju zaključno s 20.04. u 16.00 sati

Radionica je namijenjena djeci uzrasta 6 - 12 godina

Radionica je osmišljena kao serija igri koje uključuju neke cirkuske vještine i tehnike (poput žongliranja), ali i mnoge druge tehnike kroz koje se sudionici uče koristiti svoje tijelo, glas, svoju maštu, ideje i impulse na način koji može voditi nekom stvaralaštvu - to jest izražavanju na sceni i pred publikom. Ove tehnike pomažu i za oslobađanje od straha (pred publikom), obogaćuju maštu i otvaraju prema novim idejama. Osobito se osvještava rad s partnerom - bilo da se radi o drugom živom biću koje je s nama na "pozornici", ili bolje rečeno s nama u igri, ili o ljudima koji tu igru promatraju, i koja na ona njih utječe. Osim vježbi u parovima, radit će se različite tehnike i vježbe s rekvizitima. U ovu svrhu,na radionici će se zajednički izrađivati jednostavniji žonglerski rekviziti kojima će se kasnije polaznici služiti pri vježbanju.

Od cirkuskih vještina obradit će se žongliranje različitim objektima (lopticama, čunjevima, kolutovima), balansiranjem objekata, plesanjem s poi trakicama.