I danas cirkus na zagrebačkim cestama

Održava se 6. etapa međunarodne biciklističke utrke "CRO RACE 2022." od 10:30 do 17 sati između Svete Nedelje i Zagreba te će na prometnicama kojima se kreće utrka biti na snazi privremena regulacija prometa i posebna ograničenja, izvijestili su iz HAK-a

Vozi se na relaciji: Sveta Nedelja-Samobor-Kerestinec-Lučko-Buzin-Velika Gorica-Žitnjak-Dugo Selo-Vrbovec-Rakovec-Sv. Ivan Zelina-Soblinec-Zagreb.

Privremena regulacija prometa u Zagrebu

Iz Hrvatskog autokluba upozorili su sudionike u prometu da su moguća zaostajanja biciklista koji sudjeluju u manifestaciji, pa je potrebno povećati oprez i obratiti pozornost na bicikliste u prometu (biciklistička utrka održava se u uvjetima normalnog odvijanja prometa s povremenim zaustavljanjem prometa neposredno prije nailaska i prolaska biciklista).

U Zagrebu će privremena regulacija prometa biti na snazi od 13:30 do 16:30 na dionici: Slavonska avenija - Ulica Hrvatske bratske zajednice - Ulica grada Vukovara - Miramarska cesta - Miramarski podvožnjak - Antuna Mihanovića - Gundulićeva - Hebrangova - Ilica - Mesnička - Ulica Tita Brezovačkog - Trg svetog Marka - Ulica 29.X.1918. - Opatička ulica- Ilirski trg - Jurjevska ulica - Mlinarska cesta -Medvedgradska - Ivana Tkalčića - Kaptol - Ulica Tome Bakača - Vlaška - Trg Europe - Vlaška - Ulica Junija Palmotića - Ulica Ruđera Boškovića - Ulica Andrije Hebranga - Trg Republike Hrvatske - Masarykova - Gundulićeva.

Zabrana zaustavljanja i parkiranja u Zagrebu bit će na snazi od 2. listopada od 6 do 16:30 u Gundulićevoj ulici (zapadna parkirališta na dijelu od Mihanovićeve do Hebrangove), T. Brezovačkog (od Mesničke do Trga sv. Marka), Opatička (od ul. 29.X.1918. do Demetrove), Medvedgradska (istočna parkirališta južnije od Vrančićeve), Tkalčićeva (od TC Kaptol do Mikleušićeve). Na Trgu A. i V. Mažuranića te Trgu Republike Hrvatske bit će na snazi zabrana parkiranja od 1. listopada od 18 sati do 2. listopada u 20 sati.