27. studenoga ove godine održane su svečana dodjela nagrada HUAWEI XMAGE Awards 2024. i godišnja izložba u Shenzhen Sea Worldu, centru za kulturu i umjetnost. Velika ceremonija, brojni fotografi, predstavnici medija, pobjednici natječaja te mnogi drugi kreativci i obožavatelji mobilne fotografije bili su prisutni kako bi svjedočili proglašenju ovogodišnjih pobjedničkih radova.

He Gang, izvršni direktor Huawei Consumer Business Group, rekao je u svom obraćanju prisutnima: "Želio bih večeras toplo čestitati pobjednicima i odati počast (n)ovoj eri kreatora koji svoje priče prikazuju preko kamera pametnih telefona. Također želim izraziti svoju iskrenu zahvalnost svim sudionicima HUAWEI XMAGE natječaja - svatko od vas učinio je da ovaj natječaj traje i dalje te postane više od alata za dokumentiranje života, predstavljajući most za emocionalnu komunikaciju među ljudima."

HUAWEI XMAGE 2024. pobjednička ceremonija: omaž eri mobilne fotografije

XMAGE natječaj započeo je 2017. godine, a održava se već osmu godina zaredom, gdje sudjeluju korisnici iz više od 170 zemalja i regija. Od svog početka, natječaj je prikupio gotovo 5 milijuna prijava, a danas je jedan od najutjecajnijih svjetskih događaja u sferi mobilne fotografije. HUAWEI XMAGE dodjela nagrada za 2024. trajala je ukupno 131 dan, a ove su godine sudjelovali korisnici iz 86 zemalja i regija te poslali više od 650.000 prijava. Uz Kinu, zemlje s najviše inozemnih prijava su: Malezija, Turska, Filipini, Ujedinjeni Arapski Emirati i Saudijska Arabija, dok su najpopularniji modeli pametnih telefona korišteni u ovogodišnjem XMAGE natječaju bili iz: HUAWEI Pura 70 serije, P60 serije, P40 serije i Mate 60 serije.

Na svečanosti je proglašeno 66 pobjedničkih radova, uključujući 3 dobitnika glavne nagrade, 18 najboljih u pojedinim kategorijama, 38 drugoplasiranih, 3 počasna priznanja te 2 najbolja rada slikana Pura serijom i 2 najbolja rada slikana Mate serijom Huawei pametnih telefona. Kroz različite perspektive i tehnike fotografiranja, svi su pobjednički radovi prikazali elemente topline, mira i ljepote u cijelom svijetu i prenijeli sirove emocije svojih umjetničkih djela s autora na promatrača.

Fotografi godine zaradili velike pohvale međunarodnih sudaca

Trojka Chen Yong - inženjer iz Kine, Justin Mendoza - account manager s Filipina, i Kinga Choińska - uredska djelatnica iz Poljske, dobitnici su ovogodišnje glavne nagrade i osvajači iznosa od 10.000 dolara iz Huawei Creation fonda. Njihovi radovi prikazali su posebne životne trenutke povezane s jedinstvenom maštom i kreativnošću čime su osvojili srca žirija.

© Chen Yong (Kina) - "Catching a Cloud"丨HUAWEI Pura 70 Pro+

Komentar žirija: "Djevojčica koja se uspinje na ljestvama simbol je snage, pokreta, ljepote, vitalnosti i jedinstvenosti. Ona se uzdiže poput ptice u letu, približavajući se suncu koje probija oblake što dokazuje da svatko od nas ima moć učiniti svijet boljim mjestom. Djevojčice, ovo je tvoja priča." - Chen Xiaobo, 9. potpredsjednik Kineske udruge fotografa.

© Justin Mendoza (Filipini) - "Pick a Beak"丨HUAWEI P30 Pro

Komentar žirija: "Kada fotografija postavlja pitanja, to je momentalni uspjeh za divljenje njenom kreatoru. Ova slika utjelovljuje i humor i sjajan osjećaj za veličinu, tjerajući promatrača da se zapita kolika je stvarno veličina ptice i jeli zaista uhvaćena ribarskim štapom ili ne. Snaga fotografije leži u dobro promišljenoj kompoziciji i jedinstvenoj perspektivi u kojoj je nastala." - Keith Ladzinski, National Geographic fotograf i redatelj s Emmy nominacijom.

© Kinga Choińska(Poljska)- "Sisters"丨HUAWEI P60 Pro

Komentar žirija: "Topli tonovi ove fotografije, identični ukrasi za kosu i nježno osvjetljenje savršeno se slažu kako bi stvorili miran i jedinstven trenutak između sestara. Ugodna paleta boja daje promatračima prijateljski i umirujući dojam, pritom omogućavajući da osjete povezanost koju dijele dvije sestre. Ova fotografija prekrasan je podsjetnik na male životne trenutke koji nas spajaju." - James Perolls, modni fotograf i redatelj.

Preko 300 prekrasnih radova bit će predstavljeno u Centru za kulturu i umjetnost Shenzhen Sea World. Izložba je pažljivo konstruirana u sedam kategorija, uključujući najvažnije "Moments", "Faces", "So Far So Close" i "Hello Life", s ciljem da publiku navede na istraživanje beskrajnog šarma koji krije mobilna fotografija. Od 27. do 30. studenog ovaj vizualni doživljaj bit će dragocjena prilika za ljubitelje umjetnosti da izbliza procijene izvrsne radove ovogodišnjeg natječaja, uz živopisni prikaz emocija i priča koje se kriju iza svakog kadra.

Chen Xiaobo, 9. potpredsjednik Kineske udruge fotografa, rekao je: "Mobilna fotografija nije samo dokumentiranje svakodnevnog života, već bi trebala biti promatrana s dubljim razmatranjem i osobnijim filozofskim razmišljanjima. Svaka fotografija je dio vašeg vlastitog intimnog dijaloga koji vodite sa svijetom koji vas okružuje."

HUAWEI XMAGE: Brend o ljudskoj povezanosti i kulturi mobilne fotografije

Tijekom godina Huawei je kontinuirano organizirao globalne foto natječaje, redovito izvještavao o trendovima u mobilnoj fotografiji i održavao obrazovne tečajeve za kreatore foto sadržaja. Brend je oduvijek bio posvećen širokoj interakciji s fotografima, kontinuirano promičući razvijanje foto-kulture, a putem globalnog HUAWEI XMAGE Awards natječaja, Huawei potiče razmjenu ljudskih odnosa i iskustava kroz neograničeni potencijal mobilne fotografije.

