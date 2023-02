Huawei FreeBuds 5i - najbolje i najpovoljnije

Slušalice su do nedavno korisnicima diljem svijeta uglavnom služile za slušanje glazbe i obavljanje poziva. Razvojem tehnologije i pojavom True Wireless Stereo (TWS) Bluetooth slušalica, ove genijalne naprave korisnicima sada donose potpunu slobodu i novo korisničko iskustvo, dok žičane slušalice polako odlaze u zaborav. Zabavne i praktične značajke popraćene su novim tehnologijama, čineći tako bežične slušalice nezamjenjivim dodatkom za zabavu korisnika svih uzrasta, a poglavito onih mlađih.

Huawei je nedavno lansirao Huawei FreeBuds 5i, TWS slušalice s funkcijom aktivnog poništavanja buke koja posebno oduševljava mlađe korisnike. Uz to, sadrže i Hi-Res Audio Wireless certifikat koji osigurava izvrsnu kvalitetu zvuka, a nude i puno bolje opcije povezivanja s drugim uređajima, u odnosu na prethodne generacije bežičnih slušalica. Osim dugotrajne baterije, udobnosti nošenja i unaprijeđenog korisničkog iskustva, slušalice su opremljene i opcijom kontrole kamere na pametnom telefonu ili tabletu, što ih čini izrazito praktičnima. Također, slušalice dolaze u tri trendi boje: bijeloj, crnoj i plavoj.

Snažna baterija pruža cjelodnevnu podršku

Puna baterija FreeBuds 5i slušalica omogućuje do 7,5 sati reprodukcije glazbe, a s kućištem za punjenje pružaju i do 28 sati reprodukcije. Zahvaljujući tome, korisnici mogu prisustvovati online sastancima i predavanjima bez straha da će im se slušalice isprazniti, a funkcija brzog punjenja omogućit će korisnicima do 4 sata trajanja uz samo 15-minutno punjenje.

Pojednostavljen dizajn za maksimalnu udobnost

Zahvaljujući umreženosti i stupnju razvijenosti današnje tehnologije, korisnici koriste slušalice u raznim scenarijima, poput vježbanja, šetnji i putovanja, stoga je bitno da su ergonomski dizajnirane za udobno i prirodno pristajanje. S težinom od samo 4,9 grama po slušalici, FreeBuds 5i vrlo su lagane i ugodno prianjaju u ušnom kanalu. Duljina tijela je 7 mm kraća u usporedi s prethodnom generacijom, a sadrži i IP54 certifikat otpornosti na znoj i vodu. Primjerice, kada bi ih korisnik slučajno poprskao vodom, mogao bi ih samo prebrisati i nastaviti koristiti.

Besprijekorna povezanost i kompatibilnost s drugim uređajima

Uparivanje tradicionalnih slušalica s pametnim telefonom od korisnika zahtjeva ulazak u Bluetooth sučelje te pretraživanje i odabir dostupnih uređaja u blizini, što ponekad zna biti dugotrajan i neučinkovit proces. Huawei FreeBuds 5i bežične slušalice podržavaju funkciju brzog Bluetooth povezivanja čak i kada se slušalice nalaze u kutijici za punjenje. Nakon što se slušalice prvi put povežu s pametnim telefonom, svakim novim uparivanjem se na zaslonu pojavljuje skočni prozor te se povezivanje dovršava jednim klikom, bez pretraživanja ili ulaska u Bluetooth sučelje.

Mnogi korisnici koriste slušalice dok rade na tabletu. Međutim, u trenutku kada ih netko zove, slušalice obično funkcioniraju na način da isključe povezanost s tabletom i upare se s pametnim telefonom kako bi korisnik mogao odgovoriti na poziv. Huawei FreeBuds 5i slušalice podržavaju istovremeno povezivanje dvaju različitih uređaja, uz neprimjetno prebacivanje rada između istih, a potpuno su kompatibilne sa svim uređajima koje pokreću Android, iOS i Windows operativni sustavi, kao i sa svim Huawei uređajima poput nedavno lansiranog Mate 50 Pro flagshipa.

Zbog svoje iznimne praktičnosti, FreeBuds 5i slušalice omogućuju korisnicima pouzdanost u raznim scenarijima, pretvarajući tako slušalice iz jednostavnog uređaja za slušanje sadržaja u nezamjenjiv, koristan i zanimljiv gadget.

FreeBuds 5i bežične slušalice dostupne su u tri boje - plavoj, crnoj i bijeloj, po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 99 EUR.