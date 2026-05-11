Hrvatska spremna na promjene - koji igrači se još bore za mjesto na SP-u?

Svjetska nogometna smotra bit će središnji sportski događaj od 11. lipnja do 19. srpnja. Riječ je o natjecanju u kojem će sudjelovati 48 reprezentacija, a prijenose utakmica pratite će više od milijardu fanova diljem svijeta. Mnogi od njih će se kladiti na ishod utakmica, uz konstantan lov na pogodnosti u kladionicama kakve otkriva web stranica https://www.kerrybet.com/. Pa tako očekujemo milijune uplaćenih listića u našoj zemlji za vrijeme turnira, s tim da će se većina igrača kladiti na dvoboje u koje je uključena hrvatska reprezentacija.

A Hrvatska nije imala problema u svojoj kvalifikacijskoj skupini pa s mnogo samopouzdanja iščekuje početak SP-a. Tamo će igrati protiv Engleske, Paname i Gane u skupini, a onda slijede dvoboji na ispadanje u kojima je sve moguće. U idealnom slučaju naši bi se ponovo uključili u borbu za medalju, nakon što su osvojili broncu u Kataru i srebro u Rusiji. Dalić ima na raspolaganju igrače sposobne ravnopravno se boriti s najboljima, no nije još jasno tko će sve biti na njegovom popisu putnika u Sjevernu Ameriku.

Modrić i Gvardiol u utrci s vremenom

Izbornik Dalić ima već u glavi sastav s kojim bi htio izaći na travnjak 17. lipnja u Arlingtonu protiv Engleske. No, još uvijek nije siguran hoće li na raspolaganju imati sve svoje najbolje nogometaše.

Pa tako Joško Gvardiol nije igrao još od siječnja, kada je zadobio prijelom potkoljenične kosti desne noge u utakmici Manchester Cityja i Chelseaja. Klupska sezona polako završava, a naš ugledni branič još uvijek prolazi kroz proces oporavka. Pitanje je hoće li zaigrati za nebesko plave u završnim kolima Premiershipa. No, u hrvatskom taboru vjeruju da bi mogao biti spreman do početka Svjetskog prvenstva.

Isto vrijedi za Luku Modrića. Hrvatski kapetan doživio je frakturu jagodične kosti protiv Juventusa u travnju. Morao je na operaciju i za njega je klupska sezona završena. No, trebao bi se vratiti na travnjak u dresu hrvatske reprezentacije, s tim da će morati igrati s maskom.

Beljo se nameće, Petković želi povratak u reprezentaciju

Nakon utakmica protiv Kolumbije i Brazila Dalić je izjavio da već zna koga će voditi na Svjetsko prvenstvo ovog ljeta. To su oni koje je koristio u prethodnim utakmicama. No, neki igrači se nadaju da se još uvijek mogu naći na popisu za SP:

Dion Drena Beljo vjeruje da za njega ima mjesta među reprezentativcima,

Bruno Petković ima svoje zasluge iz prošlosti te formu koja je u usponu,

Marko Malenica pokazuje dobru formu među vratnicama u HNL-u.

Slučaj Beljo posebno je zanimljiv javnosti. Napadač Dinama trpa golove iz utakmice u utakmicu u domaćem prvenstvu. Možda neće srušiti rekord Eduarda od 35 pogodaka u sezoni, no završit će blizu tom učinku, što niti jednom napadaču nije uspjelo u posljednjih 20 godina. No, ostaje otvoreno pitanje ima li stasiti 24-godišnjak ono što je potrebno da bi igrao protiv suparnika najviše nogometne razine.

Što se Brune Petkovića tiče, još pamtimo njegov pogodak protiv Brazila koji je trasirao put reprezentaciji do polufinala prethodnog Svjetskog prvenstva. Bruno sada igra za turski Kocaelispor i povremeno zabija. Dalić ima i boljih opcija trenutačno na raspolaganju, no sklon je dijeliti mjesta u svojoj momčadi prema zaslugama iz prošlosti pa Petkovića ne treba prerano otpisati.

Marko Malenica je pak imao mnogo posla na golu Osijeka ove sezone i dobro ga je odradio. Nitko ne bi imao ništa protiv da ga Dalić odvede na SP kao trećeg golmana, ali izbornik već ima čuvare mreže kojima vjeruje.

U svakom slučaju, Hrvatska će biti u jakom sastavu na Svjetskom prvenstvu. Ostaje nam tek za vidjeti hoće li Dalić povesti sa sobom i neke koje nije koristio u posljednje dvije godine.