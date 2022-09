Globalni tehnološki brend HONOR najavio je Gateway to the Future, inicijativu osmišljenu za obogaćivanje kulturne baštine snagom tehnologije. Pokrenut tijekom predstavljanja na IFA 2022, HONOR je izazvao dva popularna umjetnika da kreativno preoblikuju Wasserschloss, ikoničku znamenitost smještenu u hamburškom Speicherstadtu, UNESCO-vom popisu svjetske baštine koristeći proširenu stvarnost (AR). Projekt je smješten u kontekstu sve većeg interesa za metaverse i rast hibridnog turizma, a cilj je potaknuti globalne kreativne talente da iskoriste inovacije poput umjetne inteligencije, AR-a i Prostornog zvuka kako bi zajednice na impresivnije načine povezali s kulturom i podržali globalni oporavak turizma dok svijet prihvaća povezanu budućnost.

"Kao globalna tehnološka tvrtka, HONOR se zalaže za razvoj tehnologije pametnih uređaja koja omogućuje ljudima da slave i iskuse kulturna blaga iz prošlosti, a istovremeno otkrivaju mogućnosti koje dolaze", rekao je George Zhao, izvršni direktor HONOR Device Co, Ltd. " Predviđamo porast AR i AI tehnologija koje se koriste za stvaranje još više phy-gital iskustava za korisnike pametnih telefona širom svijeta, doprinoseći hibridnom turističkom procvatu. Osim turizma, ova tehnologija ima potencijal koristiti brojnim drugim industrijama i zajednicama. To je stvarno Gateway to the future. "

Proslava kulturne baštine u Metaverseu

Poznat po tome što je njemački "Ulaz u svijet", Hamburg se razvio iz lučkog grada u uspješnu metropolu prihvaćajući dugogodišnju kulturu zajednice, suradnje i inovacija. Inspiriran njegovom poviješću transformacije, HONOR je odabrao Hamburg kao pilot lokaciju za projekt, s ciljem doprinosa digitalnom kulturnom procvatu i inspiriranja ljudi iz cijelog svijeta da ponovno osmisle kulturna blaga u metaverseu.

Kako bi oživio projekt, HONOR se udružio s ARLOOPA-om, razvojnom tvrtkom AR i VR, te proslavljenim umjetnicima Yunueneom i Timom Helgertom, koji su kreativno transformirali poznatu zgradu Wasserschloss u AR-u.

Yunuenein doprinos Gateway to the Future, pod nazivom "Jedrenje kroz vrijeme", odaje počast evoluciji gradske luke, pokazujući kako su se inovacije u pomorskoj logistici s vremenom transformirale vizualnom estetikom s njezinim potpisom. Iskustvo Tima Helgerta "Blooming Future" zauzima futurističkiji pristup, igrajući na status Hamburga kao jednog od najzelenijih gradova na svijetu i kreativno zamišljajući kako bi Wasserschloss izgledao u zelenoj budućnosti u kojoj se prekrasne biljne i ugrožene vrste mogu razvijati, odvodi ovu povijesnu znamenitost u izvanzemaljsko carstvo.

Otključavanje imerzivnih iskustava snagom umjetne inteligencije i AR-a

Kroz to iskustvo HONOR doprinosi i hibridnom turizmu, trendu u nastajanju koji prati globalni turistički oporavak, pri čemu putnici očekuju da će digitalni napredak ostvaren tijekom pandemije imati koristi i povećati iskustva fizičkih putovanja. AR iskustva u Wasserschlossu spajaju digitalni i fizički svijet, omogućujući putnicima da iskuse kulturu na potpuno nov način. HONOR dosljedno ulaže u tehnologije, uključujući AI Space Identification, Spatial Audio i AR kako bi omogućio poboljšana imerzivna iskustva prikladna za digitalnu revoluciju.

"Budući da se turizam uzdiže u nove visine nakon godina globalnih lockdowna, sjajno je vidjeti brendove poput HONOR-a kako donose nova i obogaćena iskustva ljudima dok ponovno počinju istraživati svijet. Ovog ljeta naš je grad ponovno zabilježio istu razinu posjetitelja kao u ljeto 2019. godine, što je dijelom posljedica novih interaktivnih kulturnih atrakcija omogućenih tehnologijom. Inspirirani statusom Hamburga kao Ulaza u svijet, oduševljeni smo partnerstvom s inicijativom Gateway to the Future, za koju smo uvjereni da će posjetiteljima i stanovnicima Hamburga omogućiti da se na impresivniji način povežu s UNESCO-vom svjetskom baštinom Speicherstadt. Svjedoci smo velike potražnje za hibridnim iskustvima, a putnici sve više očekuju virtualni sloj svojih interakcija s kulturnim znamenitostima. Ovo je pravo vrijeme da iskoristimo moć tehnologije u turizmu kako bismo stvorili čarobna iskustva za turiste diljem svijeta", izjavio je Guido Neumann, voditelj PR-a Turističke zajednice Hamburga.

Ponovno osmislite svoju zajednicu s HONOR Talents

Pokrenut u sklopu HONOR Talents Global Design Awards, Gateway to the Future također ima za cilj nadahnuti kreativne talente iz cijelog svijeta da iskoriste tehnologiju i ponovno osmisle vlastite zajednice u eri metaversea. Po prvi put HONOR Talents uvodi namjensku kategoriju AR Interactive Artwork Design, a sada prihvaća prijave za digitalnu umjetnost koja transformira lokalne četvrti, uključujući digitalne slojeve za zgrade, zidove, parkove i druge javne prostore. Više informacija o umjetnicima zainteresiranim za natječaj možete pronaći ovdje: https://www.hihonor.com/honor-talents/en

Osim Gateway to the Future AR iskustva, HONOR se udružio sa Središnjom akademijom likovnih umjetnosti (CAFA) u Kini kako bi stvorio novo AR umjetničko djelo pod nazivom INFINITY. Umjetnička djela su dostupna na HONOR-ovom IFA štandu putem aplikacije ARLOOPA.

AR iskustva su sada uživo

Dostupno od danas do kraja studenog 2022., iskustvu Gateway to the Future AR može se pristupiti putem namjenske stranice HONOR na besplatnoj aplikaciji ARLOOPA. Korisnici imaju mogućnost iskusiti AR umjetničke radove na licu mjesta u Hamburgu ili bilo gdje u svijetu. Doživljaj na licu mjesta je u zgradi Wasserschloss, a može se pogledati s mosta Poggenmühlen-Brücke nasuprot znamenitosti. Korisnici koji nisu u Hamburgu mogu odabrati "iskustvo na bilo kojoj površini" u aplikaciji i slijediti upute na zaslonu kako bi virtualno provjerili AR iskustvo na ravnoj površini u blizini.

Za najbolje iskustvo, korisnicima se preporučuje korištenje ARCore ili ARKit kompatibilan pametni telefon.