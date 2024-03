HONOR osvjetljava budućnost AI u pametnim uređajima na MWC-u

Na MWC-u u Barceloni 2024., George Zhao, izvršni direktor tvrtke HONOR Device Co., Ltd., zauzeo je pozornicu s vodećima u industriji na panel diskusiji koja je potaknula na razmišljanje. Na sesiji pod nazivom „Stavljanje ljudi na prvo mjesto u razvoju umjetne inteligencije: Ključna razmatranja za stvaranje umjetne inteligencije za pametne uređaje" sudjelovali su i John Hoffman, glavni izvršni direktor tvrtke GSMA Ltd., i Alex Katouzian, generalni direktor grupe MCX, Qualcomm Technologies, Inc. Zajedno su naglasili važnost izrade uređaja s umjetnom inteligencijom, koji podržavaju intuitivno iskustvo usmjereno na čovjeka, a istovremeno osiguravaju privatnost korisnika.

"Vjerujemo da će umjetna inteligencija rekonstruirati operativni sustav i ponovno izgraditi naše buduće iskustvo pametnog telefona. HONOR će unaprijediti našu strategiju umjetne inteligencije integracijom u MagicOS i sve HONOR uređaje, osiguravajući iskustvo usmjereno na čovjeka koje oduševljava naše korisnike pri svakoj interakciji", izjavio je Zhao, ističući HONOR-ovu predanost u razvoju AI uređaja dizajniranih s ljudskim potrebama u srži.

HONOR-ova stručnost u AI-u na uređaju demonstrirana je kroz lansiranje MagicOS 8.0 na MWC-u, koji je u potpunosti integrirao AI na razini platforme i prvo u industriji korisničko sučelje temeljeno na namjerama (IUI). MagicOS 8.0 može se pohvaliti Magic Portalom, značajkom preporuke prečaca temeljenom na namjeri koja korisnicima omogućuje neprimjetno prebacivanje i pristup uslugama između aplikacija jednim povlačenjem. Podržava 100 glavnih aplikacija diljem svijeta.

HONOR se udružio i s Qualcommom kako bi demonstrirao korištenje otvorenog koda Llama 2 na novom HONOR Magic6 Pro, pokazujući snagu AI-a na uređaju čak i za offline upotrebu.

Prihvaćanje otvorenog ekosustava

HONOR je pionir otvorenog ekosustava, pozivajući globalne partnere, kao što su Qualcomm i GSMA, da udruže snage. "Poticanjem otvorene suradnje, stvaramo AI iskustva na uređaju za dobrobit potrošača", primijetio je Zhao.

"Želimo ljudima olakšati razvoj i inovacije na našim platformama. Suradnja i otvorenost su odlični za industriju, stoga je suradnja Qualcomma s našim partnerima ključna. Vjerujemo da će inovacije i tehnologija ojačati naša partnerstva. Sve dok možemo nastaviti s inovacijama i surađivati s našim partnerima, naš je potencijal uistinu bezgraničan", rekao je Katouzian.

John Hoffman je dodao da je „AI spreman napraviti revoluciju u svemu i uzbuđeni smo vidjeti tvrtke poput HONOR-a i Qualcomma kako iskorištavaju AI tehnologiju na uređaju za inovacije pametnih uređaja, osnažujući živote ljudi. GSMA, u suradnji s HONOR-om, također je predstavio dokument "Vizija 6G terminala", koji ocrtava veliku viziju razvoja 6G terminala u eri umjetne inteligencije i zacrtava smjer za budući napredak industrije."

Strategija umjetne inteligencije usmjerena na čovjeka u svim scenarijima

Prema Zhaou, trenutni val otkrića AI-a je bez presedana u povijesti i duboko će utjecati na pametne uređaje. Strateški fokus HONOR-a je dovođenje umjetne inteligencije u MagicOS, uvođenje prvog korisničkog sučelja temeljenog na namjerama (IUI) u industriji, uključivanja nove jezgre operacijskog sustava (kernel), novog korisničkog sučelja i međusobno povezanog ekosustava osnaženog umjetnom inteligencijom na uređaje od pametnih telefona do osobnih računala, pružajući korisnicima među-iskustvo između više uređaja, više aplikacija i više ekosustava.

"AI i LLM na razini platforme omogućuju HONOR-u da besprijekorno uklopi AI uređaje kao što su računala s umjetnom inteligencijom i pametni telefoni s umjetnom inteligencijom u svakodnevni život korisnika, razumijevajući njihove namjere i predviđajući njihove potrebe", podijelio je Zhao. Dodao je da što se više potrošača bavi ovim uređajima, iskustvo postaje prilagođenije i korisnije.

Alex je također primijetio i tekući prelazak AI obrade s oblaka na osobne uređaje, uključujući pametne telefone i računala. „S boljom kvantizacijom ili smanjenjem modela, te radeći ruku pod ruku s našim partnerima kao što je HONOR i drugim industrijskim partnerima kao što su dobavljači OS-a, moći ćemo iskoristiti tu sposobnost [AI u oblaku] i podatke i pomaknuti više toga na uređaj. Potencijal rasta za AI na uređaju gotovo je neograničen."

Sigurnost kao temelj umjetne inteligencije

"AI ne može postojati bez temelja sigurnosti", izjavio je Zhao, ističući HONOR-ovo načelo PFAST u razvoju umjetne inteligencije - privatnost, pravednost i pravda, odgovornost, sigurnost i pouzdanost, transparentnost i mogućnost kontrole. "Pozivamo industriju da surađuje u upravljanju umjetnom inteligencijom kako bi se osigurala privatnost i sigurnost pojedinaca", pozvao je Zhao.

HONOR MagicGuard tehnologija i dobiveni certifikati privatnosti, kao što je ePrivacySeal, ključne su inicijative u ovom nastojanju.

Oblikovanje budućnosti uz 6G i AI

Potaknut brzim napretkom umjetne inteligencije, 6G će donijeti uzbudljive mogućnosti, ali i složene izazove. HONOR i GSMA objavili su"6G Terminal Vision" na MWC-u.

Razvijen u suradnji s partnerima China Unicom, China Mobile, China Telecom, Du, Telstra i Inmarsat, ovaj dokument usmjeren prema budućnosti ocrtava viziju inteligentnog svijeta usmjerenog na čovjeka oblikovanog transformativnim mogućnostima 6G i AI. Vodič detaljno opisuje devet mogućih scenarija, pet ključnih smjerova istraživanja i četiri tipične mogućnosti za 6G terminale. Saznajte više o njemu. [ovdje]

Otkrivanjem ovog dokumenta, HONOR i GSMA poduzeli su prvi korak u istraživanju budućnosti 6G.

HONOR poziva industrijske partnere da ujedine svoje snage, uključe se u zajedničko istraživanje i okupe se prema industrijskom konsenzusu o 6G terminalima.