Hladno pivo za sve koji dođu na start ljetne sezone u Umagu

Najveći regionalni punk rock bend Hladno pivo nastupit će na Sea Star Festivalu koji se i ove godine održava 24. i 25. svibnja u laguni Stella Maris u Umagu.

Uz već najavljene headlinere i najveće svjetske zvijezde hip-hop i elektronske glazbe kao što su Wu-Tang Clan, Nina Kraviz, Sven Vath, IAMDDB, Ilario Alicante, Enrico Sangiuliano, te udarne regionalne asove među kojima su Vojko V, Fox, Petar Dundov, Krankšvester, DJ Jock i mnogi drugi, na veliku pozornicu stižu Mile Kekin i ekipa, i to ne samo kao zvijezde u svom žanru, već i kao povijesno važan bend koji je u proteklih 30 godina osvojio srca čitave regije.

Slavlje eklektičnosti tek se zahuktava, a festivalske ulaznice po cijeni od 229 kuna, što je ušteda od čak 50% u odnosu na finalnu cijenu, u prodaji su samo do 15. travnja, odnosno do isteka zaliha.

Značaj Hladnog piva nemoguće je svesti na puku diskografiju koja obuhvaća osam antologijskih studijskih albuma. Od prvijenca zicera „Džinovski", preko albuma "G.A.D." i "Desetka", stilski su se razvijali na čvrstim izdanjima "Pobjeda", "Šamar" i "Knjiga žalbe", da bi uspješno zagrebli u daljnja glazbena otkrivenja na izdanjima "Svijet glamura" i "Dani zatvorenih vrata". Uvijek oštri, nikad ponavljajući, spremni na promjene i istraživanja, svjesni značaja i ranih izdanja, uspjeli su punk kao alternativni žanr demistificirati mainstream publici te im ga približiti i učiniti urnebesno zabavnim.

Dosad potvrđena imena lineupa čine najveći svjetski hip hop kolektiv Wu-Tang Clan, bogovi elektronike Sven Vath, Nina Kraviz, Ilario Alicante, Enrico Sangiuliano, Petar Dundov, DJ Jock, Lawrence Klein i Unique, kao i vrsna hip hop postava u suradnji s Dritom, najvećim regionalnim klupskim trap i hip hop festivalom koju čine trap-jazz diva IAMDDB, Vojko V, Krankšvester, FOX, High5, Buntai, Smoke Mardeljano i Hazze.

Ulaznice brzo nestaju - aktualne cijene najkasnije do 15. travnja

Sea Star festival održat će se 24. i 25. svibnja u egzotičnoj laguni Stella Maris u Umagu, uz Welcome Party 23. te Closing Party 26. svibnja. Festivalske ulaznice po promotivnoj cijeni od samo 229 kn, što je velikih 50% uštede u odnosu na finalnu cijenu, bit će u prodaji još samo do 15. travnja, ili ranije, do isteka zaliha, nakon čega će cijena kompleta ulaznica biti viša. VIP Gold ulaznice trenutno se prodaju po cijeni od 750 kn. Sve vrste ulaznica mogu se kupiti na prodajnim mjestima te online u sistemima Ticketshop.hr i Entrio.

Smještaj za Sea Star već od 7 eura!

Posjetitelji Sea Stara mogu rezervirati noćenja u premium kampu, apartmanima, bungalovima, hotelima, mobilnim kućama, kao i u luksuznim vilama na samoj obali mora i to po cijenama već od 7 eura po noćenju za kamp i 10 eura dnevno za apartmane. Odlična opremljenost, predivno prirodno okruženje i dodatni sadržaji te blizina mora i samog festivala čine ove smještajne jedinice idealnim mjestima za napuniti energiju potrebnu za super festivalski provod. Više detalja o turističkim paketima i smještajnim jedinicima dostupno je na službenoj stranici Sea Star festivala.