HIGHLANDER te vodi planinarskim putevima ravno na Mars

U želji da otkrije što se sve krije izvan naše planete, čovjek je spreman ići daleko - i doslovno i metaforički. Ljudsko djelovanje tijekom godina ostavilo je snažan negativan utjecaj na naš jedini dom, a sve češće imućni pojedinci odvajaju od 28 milijuna dolara za 12-minutnu turističku ''vožnju'' svemirom do 60 milijuna dolara za 12-dnevni ''izlet'' na Međunarodnu svemirsku postaju - pritom još više zagađujući Zemlju svojim ''svemirskim ekskurzijama''. Situacija je ozbiljna, a budućnost planeta neizvjesna! Do 2050. godine potrebna je investicija od 8,1 trilijun dolara kako bi se izbjegla trostruka kriza koja prijeti planetu i utječe na - klimatske promjene, biološku raznolikost i degradaciju tla. Krajnje je vrijeme da se čovječanstvo probudi, shvati koliko štete nanosi svom jedinom domu, i odluči promijeniti situaciju - počevši s vlastitim ponašanjem prema prirodi i okolišu.

Upravo na krilima tih misli rodila se ideja za projektom HIGHLANDER Mars on Earth 2023 koji će se organizirati na otoku Pagu, a čiji je start kampanje simbolično baš danas na Dan planeta Zemlje. HIGHLANDER kao brend, ali i kao sama aktivnost zagovara osviještenost pojedinca najprije prema sebi, a potom i prema sportskom zdravom načinu života te prema prirodi i blagodatima koje ona nudi. Kroz planinarenje sve sudionike HIGHLANDER-a neovisno o dužini staze koje prolaze promiče Leave No Trace te Erase The Trace filozofiju, odnosno brigu o prirodi gdje se sudionicima nalaže da ne ostavljaju ništa za sobom u prirodi, ali i da pokupe smeće koje pronađu putem te da se razmišljaju o nasljeđu koje ostavljaju generacijama koje dolaze. HIGHLANDER Mars on Earth 2023 održat će se od 21. do 23. travnja 2023. godine te će biti nešto drugačiji od svih dosadašnjih HIGHLANDER evenata. Naime, riječ je o festivalu planinarenja, ali i edukacije o očuvanju okoliša te o svjesnosti vlastitog postojanja i brige o sebi, a tijekom festivala održat će se i velika eko-akcija čišćenja mora i obale otoka Paga na kojoj će sudjelovati svi - organizatori i sudionici događaja.

Za organizaciju događaja skupljat će se dio sredstva putem Indiegogo crowdfunding kampanje, a polovica sredstava od registracija za događaj donirat će se DPS-u Zagreb koji su 2019. godine osvojili nagradu za poštenje, dobrotu, humanost i hrabrost - Ponos Hrvatske - zbog svojih mnogobrojnih akcija čišćenja obala diljem Lijepe Naše, a koja će, zajedno s organizatorima događaja, voditi akciju čišćenja tijekom događaja.

''Cilj ove HIGHLANDER kampanje je ukazati na prirodne ljepote i koristi koje nam Zemlja nudi, ojačati svijest o važnost čiste i netaknute prirode kako bi nama, ali i generacijama nakon nas, ostala kao nenadomjestiv dio vlastitog postojanja. Donacija HIGHLANDER Mars on Earth kampanji prvi je korak u pravome smjeru i Mars mentalitetu - mentalitetu o nepostojanju granica za ono na što se odlučimo - kojim možemo promijeniti svoje navike i živote te krenuti u zaustavljanje klimatskim promjena i očuvanje planeta. Upravo takva planeta ostavlja mogućnost i svim zaljubljenicima u planinarenje i visine te u planinarski turizam da nastave uživati u HIGHLANDER avanturama koje su dostupne u 17 zemalja svijeta. Stoga ovim putem pozivam sve da podrže HIGHLANDER Mars on Earth kampanju te budu promjena koja je potrebna za očuvanje Zemlje.'' - rekao je HIGHLANDER CEO Jurica Barać.

Više informacija dostupno je na: https://highlanderadventure.com/marsonearth