Highlander sezona se otvara

Planinarenje je jedna od omiljenih aktivnosti na otvorenom, koja nosi razne prednosti; svjež zrak, divni krajolici, šuma i zelenilo, mir i sloboda. Ujedno je vrlo zabavan i koristan način za održavanje kondicije, kao i stjecanja novih planinarskih prijatelja. Dok se krećemo po šumskim i planinarskim predjelima, upijamo vrlo blagotvorne učinke, zato se za ovu aktivnost često kaže kako je prava terapija za tijelo i um.

Toga su svjesni i brojni zaljubljenici u aktivan život, koji svaki vikend nastoje iskoristiti za boravak na planinama diljem Hrvatske, ali i izvan njezinih granica. Jedan od najpoznatijih planinarskih događaja u Hrvatskoj je HIGHLANDER, koji je svoj put pred nekoliko godina započeo na Velebitu, a danas postoji u mnogim europskim i svjetskim državama. Uskoro počinje HIGHLANDER sezona u regiji, pa će tako svi iskusni i oni manje iskusni planinari svoje dragocjeno slobodno vrijeme moći provesti na zadivljujućim planinama u Srbiji, Crnoj Gori, Sloveniji, BIH i Austriji.

Prva na redu je Stara Planina u Srbiji, avantura počinje 12. i trajat će do 16. lipnja, a vodit će kroz 100 km dugačke zahtjevne i udaljene planinarske predjele, a HIGHLANDER EXERIENCE će trajati dva dana kraće i 50 km manje. Nakon toga, od 30. lipnja do 4. srpnja, dolazi Crna Gora i planina Durmitor, na kojoj se nalazi jedan od nacionalnih parkova, pod zaštitom UNESCO-a. Početnici će moći svoje iskustvo nadopuniti na HIGHLANDER EXPERIENCE turi, koja će trajati od 3. do 4. srpnja ukupne kilometraže 30 km. Slovenija je poznata po svojim prelijepim prirodnim bogatstvima, pa će tako svi zainteresirani za slovensku rutu uživati u HIGHLANDERU na Julijskim Alpama, od 10. do 14. srpnja. Spas od ljetnih vrućina s lakoćom će se naći na ovom 100 km dugačkom planinarskom događaju, koji počinje od Bohinja, ledenjačke doline obgrljene oko Julijskih Alpi i završavajući na obalama kristalno čiste rijeke Soče, dok će ih put voditi južnim granicama nacionalnog parka Triglav s prekrasnim pogledom na Triglav, najvišu slovensku planinu. Dva tjedna nakon, od 24. do 28. srpnja, kreće avantura na Blidinju, u BIH. Netaknuta priroda, divljina i zelenilo ostavit će bez daha svakog sudionika od ovom 100 km dugačkom putu, a ukoliko im je to ipak predugo, EXPERIENCE nudi jednako čarobno iskustvo parka prirode Blidinje od 28 km, od 24. do 25. srpnja. Početak kolovoza rezerviran je za Austriju i moćnu planinarsku regiju Murau, a zainteresirani mogu odabrati jesu li za rutu od 100 km (28. srpanj - 1. kolovoz) ili za onu od 27 km (31. srpanj - 1. kolovoz).

Najveći fokus HIGHLANDERA stavljen je na emocije i jedinstveno iskustvo - tijekom nekoliko dana izmjenjuju se prekrasni krajolici, zvijezde na nebu, logorska vatra, uživanje u prelijepom i netaknutom krajoliku, ali i svima nam potreban digitalni detox. Suvremen način života podrazumijeva konstantno korištenje tehnologije, na spavanje odlazimo s mobitelima pored glave, dane provodimo ispred laptopa i malih ekrana. Postao je svojevrstan luksuz isključiti mobitel na 5 dana i potpuno se prepustiti prirodi i njezinim čarima, a upravo to je ono što HIGHLANDER nudi. Uživamo u krajolicima, tišini, aromama biljaka i svježem zraku. Stječemo novo poštovanje prema prirodi oko nas. Dobivamo iskustvo za cijeli život, ono koje nas mijenja nabolje i čini boljim osobama.

Baš zbog navedenih karakteristika, HIGHLANDER pruža pozitivan učinak na planinski turizam u regiji i samim time, ljepote Hrvatske i susjednih zemalja stavlja na globalnu kartu prirodnih ljepota, među vrhunska odredišta i organizacije koje nude specijalizirane turističke usluge na otvorenom. Najbolji način da provjerite navedeno jest da se pridružite ovom planinarskom pokretu na nekim od navedenih destinacija.

Prijave i više informacija na: https://highlanderadventure.com/calendar