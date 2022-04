Highlander na Velebitu šesti put

Uživanje u planinama, svježem zraku i netaknutoj prirodi nije samo fizička aktivnost nego je i svojevrstan bijeg od svakodnevnice u kojem smo, bili u društvu ili sami, prepušteni svojim mislima na čistom zraku što je prijeko potrebno svakom pojedincu, naročito u ova iznimno izazovna vremena. Baš pod tom egidom je nastao i HIGHLANDER koji će se i ove godine, šesti put zaredom, održati na Velebitu, svojoj iskonskoj točki. Najpoznatiji planinarski događaj u Hrvatskoj protekle je godine oborio rekord u broju sudionika koji su došli iz 15 zemalja - čak 600 ljubitelja aktivnog odmora i probijanja vlastitih granica se odvažilo na višednevno penjanje velebitskim stazama, a ove godine se očekuje i još veći broj sudionika.

Prijave za HIGHLANDER Velebit koji će se ove godine održati od 20. do 25. kolovoza već su krenule, a sudionici mogu birati između kraćih i dužih ruta s obzirom da HIGHLANDER nudi dužine staze od 100 km (5 dana, HIGHLANDER), 55 km (3 dana, HIGHLANDER 55) i 30 km (30 sati, HIGHLANDER EXPERIENCE). Za planinarenje osim dobre volje i adekvatne opreme ništa drugo nije važno, a naročito nisu važne godine što pokazuju i podaci s prošlogodišnje avanture. Naime, najmlađi sudionik prošle godine je imao svega osam godina, dok je najstariji imao 66 čime se potvrdila jedna od teza samog HIGHLANDERA, a to je da u prelaženju vlastitih granica osim fizičke, veliku ulogu ima i mentalna spremnost i odvažnost.

Start utrke je Nacionalni park Sjeverni Velebit i Zavižan otkud sudionici prolaze kroz Premužićevu stazu zadivljujuće prirodne kulise, a nastavlja se u neposrednoj blizini Hajdučkih i Rožanskih kukova te prolazi kroz brojne pašnjake i šume. Kraj najduže staze je u Starigradu, a sudionici za cijelo vrijeme trajanja avanture prolaze odabrane rute gdje ih na kontrolnim točkama čeka razni edukativni i zabavni program, kao i yoga te masaža.

''Ljepota HIGHLANDER avanture je u tome što je ruta predložena, ali ne i zadana. Zadano je samo vrijeme u kojem sudionici moraju stići do cilja te kontrolne točke koje se moraju proći, a planinari sami biraju kojom će stazom krenuti. HIGHLANDER nije utrka nego avantura i svojevrsni outdoor festival na koji se ljudi dolaze odmaknuti od svakodnevnog stresa užurbanih života, uživati u prirodi, pomicati vlastite granice i postati HIGHLANDERima. Organizacija ovakvog događaja zaista je zahtjevna, ali uz pomoć partnera, sponzora te lokalnih i područnih samouprava, kojima se ovim putem zahvaljujem, izazov organizacije je lakši", ističe Jurica Barać, HIGHLANDER CEO.

Cilj HIGHLANDER-a, planinarskog događanja koji se iz Hrvatske proširio u 17 zemalja svijeta, osim promocije zdravog načina života svakako je i poticanje te promoviranje planinarskog turizma koji posljednjih godina nailazi na sve više poklonika kako u svijetu tako i kod nas. Uzevši u obzir prirodne ljepote Hrvatske i netaknute planinske obronke te blagodati koje svježi zrak ima na organizam, ali i mentalno zdravlje ni ne čudi što se za odmor sve češće biraju mnogima dosad neistražene destinacije na visokim nadmorskim visinama. Uz to, HIGHLANDER promiče Leave No Trace te Erase The Trace filozofiju, odnosno brigu o prirodi gdje se sudionicima nalaže da ne ostavljaju ništa za sobom u prirodi, ali i da pokupe smeće koje pronađu putem te da se razmišljaju o nasljeđu koje ostavljaju generacijama koje dolaze.

Koliko god ova avantura bila zahtjevna fizički, svi sudionici se slažu da su mentalna snaga i emocije ključne kako bi pobijedili sami sebe i postali HIGHLANDER-i, a iskustvo koje nose s planine ostaje im trajno urezano u način života i pokazuje im da nikad ne treba odustati od sebe i svojih snova jer je uz volju baš sve moguće.