Haso kao Fatin ljubavnik...
Mislim, ne bi on to rekao da Fata nije toliko hvalila Muju, a on u njenom ormaru...
A đe je Haso? ;) (Arhiva)
Došao Mujo doma i na balkonu vidi Fatu. Nešto mu palo na pamet pa kaže:
- Ajde Fato, đe je taj tvoj ljubavnik?!
Fata na to veli:
- Ma nema nikog, dragi!
Tad se čuje glas iz kuće koji poziva Fatu natrag u krevet. Na to viče Mujo:
- Haso, bolan, kad ti moju, onda ću još jednom ja tvoju, materemi!
