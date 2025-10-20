Haso kao Fatin ljubavnik...

Došao Mujo doma i na balkonu vidi Fatu. Nešto mu palo na pamet pa kaže:

- Ajde Fato, đe je taj tvoj ljubavnik?!

Fata na to veli:

- Ma nema nikog, dragi!

Tad se čuje glas iz kuće koji poziva Fatu natrag u krevet. Na to viče Mujo:

- Haso, bolan, kad ti moju, onda ću još jednom ja tvoju, materemi!