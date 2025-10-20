« Vic dana
objavljeno prije 1 sat i 25 minuta
VIC DANA

Haso kao Fatin ljubavnik...

Mislim, ne bi on to rekao da Fata nije toliko hvalila Muju, a on u njenom ormaru...

A đe je Haso? ;)
A đe je Haso? ;) (Arhiva)
Došao Mujo doma i na balkonu vidi Fatu. Nešto mu palo na pamet pa kaže:

- Ajde Fato, đe je taj tvoj ljubavnik?!

Fata na to veli:

- Ma nema nikog, dragi!

Tad se čuje glas iz kuće koji poziva Fatu natrag u krevet. Na to viče Mujo:

- Haso, bolan, kad ti moju, onda ću još jednom ja tvoju, materemi! 

20.10.2025. 06:54:00
    
