Harder than Rock festival 2025. u Boogaloou

Zagreb je postao bogatiji za još jedan međunarodni glazbeni festival. U vikendu 07. i 08. ožujka 2025. u klubu Boogaloo fanovi će imati priliku vidjeti premijernu ediciju 'Harder than Rock' festivala, koji će u dva dana predstaviti odlične hard rock i heavy metal bendove iz regije i Europe. Svojim konceptualnim pristupom cilj im je pružiti uvid u prošlost, sadašnjost i budućnost žestoke glazbe, od hard rocka pa do svih podvrsta metal i hard core glazbe i već unaprijed fanovima skrenuti pažnju na buduće velike metal zvijezde dok su još u formativnom dijelu karijere. Jednako tako ugostiti će i legende žanra i pokazati fanovima kako zvuče istinski pioniri ove glazbe.

Ultimativni cilj festivala je brisanje svih vidljivih granica kako bi bendovi sa svih strana svijeta i posjetitelji festivala uživali u onom što ih okuplja; izuzetnoj glazbi i ljubavi prema istoj. Također, u sklopu Harder than Rock Festivala održava se i regionalno finale najvećeg međunarodnog natjecanja bendova na svijetu 'Wacken Metal Battle', čiji pobjednik izravno odlazi na najveći svjetski metal festival Wacken Open Air na superfinale, gdje će imati priliku postati svjetskim metal zvijezdama. Harder than Rock ponosni su predstavnici Metal Battle i nastaviti će to raditi u godinama koje dolaze

Prvu večer Harder Than Rock festivala otvara pet regionalnih finalista WACKEN METAL BATTLE natjecanja. Pet vrhunskih metal bendova iz cijele regije zapaliti će Boogaloo i pokazati da se za odlazak na WACKEN treba itekako potruditi. Žanrovska raznolikost i teritorijalna specifičnost ovo natjecanje činiti će veoma napetim, a stručni, međunarodni žiri imati će delikatan zadatak. Finalisti natjecanja biti će objavljeni 30. prosinca 2024.

Wacken Metal Battle je međunarodno natjecanje bendova, započeto 2004. godine, čiji je cilj otkrivanje novih talenata i podrška metal sceni diljem svijeta. Time Wacken Open Air podržava umjetnike u usponu na globalnoj razini, nudeći svoje resurse i pozornice i vojsku od 80 000 posjetitelja godišnje, od kojih mnogi s nestrpljenjem čekaju Metal Battle pobjednika svake godine. U ovo globalno natjecanje uključeno je 91 država na šest kontinenata, no svake godine samo 30 bendova dobije priliku dogurati do super finala na Wacken Open Air. Harder than Rock Festival i Full Metal Service ekskluzivni su Wacken Metal Battle partneri za Hrvatsku, Sloveniju, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju i Kosovo i na Harder Than Rock Festivalu, između 5 finalista, izabrati će se band koji će otputovati na super finale na Wacken 2025.

Prijave za Wacken Metal Battle 2025 započinju 01.12.2024! Pratite informacije na www.harderthanrockfestival.com za sve informacije o načinu prijave.

Headlineri prve večeri su legendarni bend DIVLJE JAGODE, koji i nakon gotovo pola stoljeća ne prestaju oduševljavati fanove diljem svijeta i dijeliti lekcije kako se žestoka hard rock glazba treba svirati. Ovim koncertom promoviraju novi album 'Prati moje stare tragove' i nova vinilna izdanja legendarnih albuma koja će početkom 2025 izaći u izdanju Croatia Records. DIVLJE JAGODE u Boogaloo klub se vraćaju nakon mnogo godina i najavljuju set listu za pamćenje.

Drugu večer festivala će otvoriti ODIUM - njemački heavy metal band iz Frankfurta s izrazitim thrash utjecajem. Osnovani su 1993, izdali su 9 albuma, a Metal Hammer proglasio ih je jednim od najboljih bendova njemačke underground scene. Nastali su pod utjecajem bendova kao Black Sabbath, Motörhead, Metallica, Slayer, Megadeth, Anthrax, Iron Maiden i sl., a s gnjevnim vokalima i zaraznim melodijama stvorili su svoj vlastiti stiL.

Bend AIRFORCE iz UK, jedan su od najaktivnijih predstavnika britanskog NWOBHM pokreta. U Hrvatsku dolaze samo nekoliko dana nakon izlaska njihovog novog albuma 'Acts of Madness', pa će mu ovaj nastup biti prva svjetska službena live promocija. Jedan su od rijetkih NWOBHM bendova koji ne donose samo nostalgiju za minulim vremenima, već sa svakim novim albumom pokazuju žestinu i glad za osvajanjem novih teritorija.

Švicarska 'all female' atrakcija BURNING WITCHES co-headlineri su festivala na simboličan datum - 08. ožujka (međunarodni Dan Žena). Pojačani američkom gitarističkom senzacijom Courtney Cox, s novim albumom 'The Dark Tower' osvajaju pozornice klubova i festivala u USA, Južnoj Americi, te Europi. Romana, Jeanine, Lala, Laura i Courtney sinonim su za uspjeh i pokazuju nam kolikom brzinom se jedan bend može pretvoriti u headlinera i nositelja cijelog žanra. Nastupom na međunarodni dan žena BURNING WITCHES pokazati će žensku žestinu, snagu i virtuoznost i vrlo brzo ćete uvidjeti zašto su oni novo veliko ime na metal sceni. Svojim atraktivnim nastupom i izgledom zapaliti će Boogallo. I ODIUM, AIRFORCE i BURNING WITCHES u Zagrebu nastupaju premijerno!

U zadnjim desetljećima Švedska je predvodnica razvoja globalne metal scene. ENFORCER, bend sa duhom veličanstvenih osamdesetih brzo su se nametnuli kao predvodnici heavy metal žanra za budućnost. Kao zadnji bend drugog dana festivala ENFORCER će, kao i uvijek zapaliti dvoranu i natjerati sve na žestoko pjevanje njihovih himničkih hitova, a 'možda' će nas i iznenaditi sa specijalnim gostom na pozornici. Naime, dobro je poznata činjenica da je upravo ovaj band napravio prepijev pjesme Divljih Jagoda 'Let na drugi svijet' (To Another World) i da je zahvaljujući njima, ova himna osamdesetih s ovih prostora danas novootkrivena metal himna na globalnoj sceni.

Ulaznice :

Broj ulaznica po danu striktno je ograničen na 1000 posjetitelja. U prodaji su, putem Entrio sustava, jednodnevne ulaznice i svaka vrijedi isključivo za dan koji odaberete pri kupnji. Također, u prodaji su dvije vrste dvodnevnih ulaznica; regularne i VIP (koje uključuju specijalnu festivalsku zakrpu i pristup u VIP prostore). VIP ulaznice ograničene su na samo 75 primjeraka i vrijede za oba dana. I jednodnevne i dvodnevne 'early bird' ulaznice dostupne su u ograničenoj količini i biti će dostupne do rasprodaje ili do 01.01. 2025., nakon čega cijena ulaznica raste.