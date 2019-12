Guns N'Roses Experience u Boogaloou 13. prosinca

U petak 13. prosinca će po prvi puta u zagrebačkom Boogaloo Clubu nastupiti najbolji svjetski Guns N'Roses tribute band, britanski Guns N'Roses Experience koji su oživjeli Guns N'Roses iz osamdesetih i slove za prave klonove pravih Guns N'Roses te pravu profesionalnu internacionalnu atrakciju sa kojima su svirala na koncertima čak tri originalna člana Guns N'Roses.

Pored toga Guns N'Roses Experience slove za jedini tribute čiji pjevač donosi pravi unikatan vokal i izgled ala Axl Rose plus što svira i klavir kao i sam Axl, dok je službeni sponzor gitariste Marshall isti kao i od samog Slasha.

Guns N'Roses Experiance se trude dočarati svaki detalj koncerta autentično od samog vizualnog izgleda, tj odječe, do koreografije tj ponašanja na pozornici, scenografije, set liste, zvuka i lighta kao i originalni Guns N'Roses, a što im vrlo dobro i uspjeva izdvaja od ostaslih Guns N'Roses tribute bandova. Tako su njihovi koncerti pravi spektakli na kojima možete gledat Guns N'Roses iz neprocjenjive blizine!

Guns N'Roses Experience slove za največi i najuspješniji Guns N'Roses tribute band koji je obišao cijelu zemaljsku kuglu i svirao na najvećim festivalima, a kao promo slogan koriste „Nobody does it better"!

Početak koncerta je najavljen za 21 sat, a cijena ulaznica iznosi 110 kn u pretprodaji i 130 kn na dan koncerta. Pretprodaja: Boogaloo Caffe Bar (od 10:00 do 16:00) Ulica grada Vukovara 68, Kloto - Masarykova 14. Rockmark - Berislavićeva 13 (online www.rockmark.hr), Eventim - www.eventim.hr, Entrio - www.entrio.hr