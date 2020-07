Uz novi slogan "Grlimo vas glazbom" Zagrebačka filharmonija je u povodu 150 godina svog djelovanja održala konferenciju za novinare u utorak, 30. lipnja 2020. u Laubi u Zagrebu. Ravnatelj Mirko Boch predstavio je poseban, svečani program sa svjetskim dirigentskim i solističkim imenima među kojima su Pavel Kogan, Dmitrij Kitajenko, Kazushi Ono, Dawid Runtz, Ivan Repušić, Martina Filjak i Petrit Çeku.

Boch je naglasio kako to nije "bal pod maskama, ali su u igri ipak maske, koje su poslužile da vam pokušamo prenijeti jednu od poruka nove sezone: U vremenu u kojemu nam preporučuju suzdržanost i distancu, Zagrebačka filharmonija poručuje kako vas "grli - glazbom". Tako je to Zagrebačka filharmonija činila kroz desetljeća ranije, tako to namjerava i u budućnosti'', zaključio je. Na konferenciji su svi glazbenici, ali i novinari, nosili masku s tim sloganom.

Predstavljanje programa Crvenog, Plavog, Off i MINIMINI ciklusa obogaćeno je nastupom orkestra. „Čovjek i umjetnost prije svega - 150 godina postojanja i djelovanja ovih vrsnih umjetnika daju poruku kako je život bez kulture osiromašen, a zagrljajem glazbom dajemo odgovor kako da umjetnost nađe put do srca publike", poručio je Boch te najavio maestra Dawida Runtza, koji je iznenađenje nove sezone i za kojeg se „šuška" da je budući šef dirigent Zagrebačke filharmonije, koji je zatim uzeo riječ i pozdravio hrvatsku javnost.

U bogatom obljetničkom programu Zagrebačke filharmonije treba izdvojiti svjetsku premijeru autorske glazbe i promociju knjige Dana Browna "Wild Simphony", svečani koncert 150. obljetnice Zagrebačke filharmonije, koncert povodom 250. godišnjice rođenja velikog majstora Ludwiga van Beethovena i premijeru opere-bajke „Ivica i Marica".

Konferenciji su nazočili i brojni umjetnici koji su surađivali sa Zagrebačkom filharmonijom - Martina Tomčić, Ana Rucner, Sandra Bagarić, Zdravko Šljivac i drugi.

Od svog osnutka davne 1871. godine Zagrebačka filharmonija razvila se u prepoznatljivi zaštitni znak grada čije ime nosi, promotora glazbene umjetnosti diljem Hrvatske i kulturnog veleposlanika Hrvatske diljem svijeta. To niti korona ne može spriječiti!