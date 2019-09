Greta Thunberg - dijete koje bi nas trebalo spasiti

Kada se gugla „Greta Thunberg" trenutno se dobije oko 200 milijuna pogodaka, i ta brojka stalno raste. Već i to pokazuje: ona je postala globalni medijski fenomen. Nju mediji prate na svakom koraku, njene izjave se citiraju, ona je u udarnim vijestima.

Ona se susreće sa svjetskim vođama, govori na općoj skupštini Ujedinjenih naroda i uvrštena je na listu 100 najutjecajnijih osoba na svijetu. O njoj postoji već jedna biografija i objavljena je knjiga s njenim govorima. A pritom Greta Thunberg ima samo 16 godina.

Kako je to sve moguće? Većina onoga što kaže i što čini zapravo nije ništa novo - to ona i sama kaže. Ona ne tvrdi da otkriva neke nove istine, već prije svega traži da ljudi uvide ono što je po njenom mišljenju već odavno jasno i znanstveno dokazano - i da u skladu s tim djeluju. Ali zašto baš ona? I otkuda taj cijeli medijski hype?

Božansko dijete govori

Tijekom povijesti je uvijek iznova dešava da se nešto takoreći osjeća u zraku, da je proširen osjećaj kako je vrijeme za nešto zrelo, i onda se pojavi netko tko to izgovori, tko to pokaže i učini vidljivim i razumljivim za sve. Kao da si je Svjetski duh izabrao svog glasnogovornika. Sada je riječ o 16-godišnjoj glasnogovornici.

Djeca važe za nevina, čista i nepokvarena bića, ona izgovaraju istine koje licemjerni odrasli pokušavaju ignorirati i prikrivati, kažu da je car gol. Ili, ovisno o kutu gledanja, kroz njih se u svijetu pokazuje neka dublja i viša istina.Greta Thunberg je mlada, a izgleda još i mlađe. Kada nam se obraća u nas gleda lice djeteta. A to dodiruje neke sasvim duboke osjećaje. To je poznato iz mnogih kultura. U kršćanstvu je novorođeni Isus taj koji blagoslivlja i spašava ljude, u Nepalu se izabiru djevojčice koje se do svog puberteta obožavaju kao Kumari, dijete-božanstvo.

I tako se Gretu Thunberg vidi kao dijete našeg vremena koje izgovara istinu, koje nas, odrasle, gleda u oči i kaže nam da smo lažljivci. A mi gledamo fascinirani, plješćemo i projiciramo na nju naše želje, čežnje, strahove. Mi u njoj vidimo dijete koje će nas spasiti. Konačno! Hosiana!

Crno-bijela istina

No taj globalni medijski hype ima veze s još jednom osobinom Grete Thungerg: ona je perfektna u pojednostavljivanju. To je osobina koju ona dijeli s mnogim populistima širom svijeta.

Vjerojatno ne postoji neko polje znanosti koje je toliko kompleksno, i utoliko neoštro u analizama i predviđanjima mogućih posljedica, kao što je to istraživanje klime. Pa ipak se u nastupima Grete Thunberg sve reducira na neku navodnu jednostavnost i jasnoću, kao da se tu radi o temeljnijim zakonima newtonovske fizike.

„Poslušajte konačno znanstvenike", je jedan od njenih zahtijeva, kao da među njima nije nemali broj onih koji čitav fenomen promjene klime ne vide znatno diferencijanije. Svijet Grete Thunberg je crno-bijeli, sve nijanse ona naprosto ignorira i gura na stranu. Na kompleksna pitanja ona daje jednostavne odgovore. I zahtijeva djelovanje, odmah. Tu nema vremena ni da se o nečemu razmisli, ni za postavljanje pitanja. Don't think about it - just do it!

"Naša je kuća u plamenu!" - to je poruka koju svatko razumije. Ona je jasna, nagoni na akciju - i paše u format Twittera. Ona je i optimalna za medijski svijet koji obožava emotivne senzacionalističke naslove i pojednostavljenja svih vrsta. I time je ona vrlo efikasna - što su shvatili i neki drugi pasionirani twitteraši prije nje. Poput Donalda Trumpa.