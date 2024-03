Greenpeace se boji za Krško

Na konferenciji održanoj 18. ožujka 'Energetski put u održivu budućnost' ministar gospodarstva i održivog razvoja Damir Habijan otvoreno je podržao nuklearnu energiju kao opciju u zelenoj tranziciji u Hrvatskoj. Štoviše, u svojem je izlaganju nuklearnu energiju podveo pod obnovljive izvore energije, što nije i nikako ne može biti točno.

Osim što je izgradnja njezine infrastrukture preskupa i prespora, nuklearna energija nije ni obnovljiva ni održiva ni sigurna te otvara više pitanja i problema nego što ih rješava. Hrvatska ni nakon više od četiri desetljeća suvlasništva nad NE Krško nema riješeno pitanje zbrinjavanja nuklearnog otpada. Dok se ovaj krajnje ozbiljan problem ne riješi, neodgovorno je ulaziti u nove opasne, skupe avanture koju su slovenski mediji trenutno procijenili na 10 milijardi eura.

Na istom se događaju predsjednik Uprave Hrvatske elektroprivrede Vice Oršulić javno pohvalio intenzivnim razgovorima sa slovenskim partnerima o sudjelovanju HEP-a u izgradnji drugog bloka NE Krško.

Aktualizacija nuklearne energije vruća je europska tema o kojoj se ovih dana raspravljalo i na nuklearnom summitu u Bruxellesu, na kojem je sudjelovao i premijer Andrej Plenković. Svojim nenasilnim prosvjedom i blokadom summit su omeli aktivisti Greenpeacea. Više od 600 organizacija iz 56 zemalja i teritorija objavilo je zajedničku deklaraciju, pozivajući vlade da ne gube vrijeme i novac na nuklearne bajke te da umjesto toga osiguraju sigurnu obnovljivu energiju.

-Ako bi Hrvatska ušla u novi nuklearni projekt po istom modelu suvlasništva, a to sugeriraju slovenski mediji, to bi značilo da bi se hrvatski građani našli pred investicijom koja u startu stoji barem pet milijardi eura, s otvorenom godinom završetka izgradnje i iznosom troška. Usporedbe radi, za pet milijardi eura danas je moguće izgraditi pet do šest gigawatta solarnih elektrana, stvarnog obnovljivog izvora energije kojim Hrvatska obiluje i tako malo ga koristi. Time bi energetsku tranziciju provodili odmah, praktički riješili sve potrebe za strujom i ne bi nepotrebno i preskupo čekali 15 ili 20 godina, koliko obično treba da se nuklearni projekt realizira. U pravilu, investicije u nuklearnu energiju znače manjak ili odsutnost ambicije za ulaganja u obnovljive izvore, odnosno alibi za neprovođenje istinske tranzicije- istaknuo je Zoran Tomić, direktor ureda Greenpeacea u Hrvatskoj.