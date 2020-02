Gotovo 8000 ljudi na listi čekanja za putovanje u svemir

Tvrtka za svemirski turizam, Virgin Galactic, koja svoje prve klijente u svemir planira poslati do ljeta 2020. godine, najavila je da će zbog velike potražnje u prodaju pustiti još karata te je udvostručila broj rezervacija u odnosu na rujan 2019. Sada je na listi čekanja upisano 7957 zainteresiranih.

Tvrtka je prestala službeno prodavati karte nakon svojega prvog svemirskog leta koji je realiziran u prosincu 2018. godine.

Cijene i datum idućeg leta još nisu poznati, no karte za prvi komercijalni let su rasprodane. Zasad je tvrtka bukirala 603 fiksne rezervacije iz 60 zemalja svijeta po cijeni od čak 250.000 dolara, no Virgin Galactic i dalje prima zahtjeve zainteresiranih avanturista.

Stoga će se u srijedu u prodaju pustiti nova serija karata, a BBC piše da je tvrtka istodobno pokrenula kvalifikacijski program One Small Step za koji je potrebno platiti polog u iznosu od 1000 dolara.

Vijesti su objavljene nakon što je priopćeno da je Virgin Galactic u prošlom tromjesečju zabilježio gubitak od 73 milijuna dolara.

Među poznatim osobama koje su već kupile karte su Justin Bieber i Leonardo DiCaprio, a i vlasnik Virgin Galactica, sir Richard Branson kazao je da se kani pridružiti putnicima na prvome komercijalnom letu.

Za slanje turista u svemir zainteresirane su kompanije SpaceX i Blue Origin.