Globalni prosvjed za klimu

U sklopu svjetskog dana prosvjeda, u petak 29. studenog 2019., inicijativa mladih FridaysForFuture Hrvatska (FFF Hrvatska) organizira prosvjede u 2 hrvatska grada:

Prosvjed u Zagrebu u 14 sati na Trgu sv. Marka,

Prosvjed u Osijeku u 15 sati na Rondelu Velikana

te će se u Splitu, u subotu 30. studenog 2019. održati akcija čišćenja na invalidskoj plaži Bačvice.

Izjave za medije na prosvjedu u Zagrebu 29.11. bit će dostupne od 13:45 do 14:10 na Trgu sv. Marka.

Svijet kakvog poznajemo postaje nam nepoznat. Venecija upravo proživljava najveće poplave u više od posljednjih 50 godina, 85% grada je potopljeno, a gradonačelnik Brugnaro govori kako su uzrok klimatske promjene. Za to vrijeme u Australiji gori više od 100 požara, nestaju šume, a ljudi tijekom dana vide samo prašinu.

Mladi ne žele živjeti u takvoj stvarnosti. Žele da oni nakon njih imaju normalne živote i djetinjstva, a ne da su u opasnosti od posljedica klimatskih promjena i ljudski uzrokovanih prirodnih nepogoda. Stoga se ti isti mladi i odlučuju boriti.

Na prosvjedima za klimu u rujnu 2019. godine brojke pokazuju kako društvo više ne može stajati po strani i čekati - zadivljujućih 4500 lokacija u 150 zemalja dobilo je podršku čak 6 milijuna prosvjednika diljem svijeta. No, borba protiv klimatskih promjena još uvijek nije gotova, a mi ne stajemo. Jedini način da pokrenemo promjenu je da se uključe svi - učenici, studenti, odgajatelji i profesori, roditelji, umirovljenici, sindikati, radnici i svi ostali kojima je stalo do vlastite budućnosti i one svoje djece, jer globalno zatopljenje ne čeka.

Pozivamo Vas da se pridružite pokretu i podržite ga u skladu sa svojim mogućnostima. Primarno Vas pozivamo da se priključite samome prosvjedu i podijelite ga putem Vaših komunikacijskih kanala te smo spremni na bilo kakav drugačiji oblik suradnje te promocije prosvjeda i važnosti tematike.

Linkovi za dijeljenje:

Facebook

Facebook stranica - https://www.facebook.com/pages/category/Youth-Organization/School-Strike-4-Climate-Croatia-848337282174910/

Događaj (Zagreb) - https://facebook.com/events/s/globalni-prosvjed-za-klimu-zag/778379652590270/?ti=icl

Instagram