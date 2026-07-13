Glazba bez granica

Od školskih dana do međunarodnih pozornica, Petra Stojaković i Ana Čižmek izgradile su prepoznatljiv umjetnički put obilježen istraživačkim duhom, glazbenom znatiželjom i ljubavlju prema gitari. Njihova svakodnevica danas daleko nadilazi same nastupe - ispunjena je nastavom, probama, istraživanjem repertoara, pripremom novih projekata i putovanjima između različitih gradova i država.

Posebno ih povezuje želja da publici približe manje izvođenu glazbu i kroz svaki koncert ispričaju novu priču. Iako velik dio suradnje ostvaruju na daljinu, uspjele su izgraditi uspješan međunarodni duo koji kontinuirano nastupa u Hrvatskoj i inozemstvu.

S Petrom i Anom razgovarali smo o glazbi, kreativnosti, zajedničkom radu i svemu onome što publika ne vidi kada se svjetla pozornice ugase.

Vaš zajednički put traje još od školskih dana. Kako danas gledate na njegov razvoj?

„Poznajemo se još iz srednje glazbene škole, kada smo obje učile gitaru kod iste profesorice. Zajedno smo svirale još tada, a prije četiri godine odlučile smo tome pristupiti ozbiljnije i osnovati duo. Od početka nam je bilo važno razvijati vlastite kreativne projekte te istraživati i širiti repertoar za dvije gitare", prisjeća se Ana Čižmek.

„Veseli nas što smo u ove četiri godine uspjele kontinuirano koncertirati u Hrvatskoj i inozemstvu te da se naš zajednički rad prirodno razvija", dodaje Petra Stojaković. „Budući da živimo u različitim državama, dio suradnje odvija se na daljinu pa su dobra organizacija i kvalitetna komunikacija postali jednako važni kao i same probe."

Vaš rad uključuje istraživanje manje izvođenog repertoara. Kako nastaju novi programi?

„Od početka nam je bilo važno ponuditi nešto izvan standardnog repertoara za dvije gitare. Jednako nam je važno osmisliti zanimljiv program kao i kvalitetno ga izvesti, pa transkribiramo djela, naručujemo nove skladbe i istražujemo manje izvođenu glazbu", objašnjava Petra.

„To uključuje puno slušanja, razmjene ideja i razgovora o detaljima. Često upravo iz tih razgovora nastanu najbolje ideje za nove projekte", dodaje Ana.

Jedan od projekata koji je posebno obilježio vaš zajednički put je Život cvijeća, inspiriran glazbom Dore Pejačević.

„To je bio naš prvi zajednički projekt. Oduvijek volimo glazbu Dore Pejačević i činilo nam se da njezin ciklus može vrlo prirodno zaživjeti na dvije gitare. Bilo nam je važno pristupiti mu s puno poštovanja prema originalu", kaže Ana.

„Projektu smo željele dati još jednu dimenziju pa smo naručile i novu skladbu posvećenu Dori Pejačević. Posebno nam je drag jer nam je otvorio prve koncertne angažmane, a veseli nas što nas organizatori i dalje pozivaju da ga izvodimo.", dodaje Petra.

Koliko vam je važno da koncert bude iskustvo, a ne samo izvedba?

„Jako nam je važno da koncert nikada ne ostane samo na razini tehnički dobro izvedenog programa. Kvaliteta izvedbe temelj je našeg posla, ali jednako nas zanima kako program funkcionira kao cjelina i kakvo iskustvo pruža publici.

Svaki program promišljamo kao zaokruženu priču. Razmišljamo o izboru skladbi, njihovom redoslijedu i emociji koju želimo prenijeti publici", ističe Ana.

Kako usklađujete probe, koncerte i život u različitim državama?

„Ključ je u dobroj organizaciji. Veći dio godine radimo između nastave, proba i koncerata, a kako živimo u različitim državama, dio suradnje odvija se online", objašnjava Petra i nastavlja:

„U takvom načinu rada tehnologija je postala dio naše svakodnevice, ne kao zamjena za kreativni proces, nego kao alat koji nam pomaže da lakše ostanemo povezane i organizirane.

Dok jedna od nas istražuje nove interpretacije, druga često već preslušava snimke ili radi bilješke. Puno komuniciramo glasovnim porukama i razmjenjujemo materijale pa nam je važno da nas tehnologija prati, a ne usporava.

Kada puno putuješ i velik dio posla radiš u pokretu, cijeniš male stvari koje ti olakšaju dan. Huawei FreeClip 2 odlične su nam za preslušavanje materijala i razgovore jer su lagane i udobne. Zvuk je izvrsan, a praktično je i što mogu prilagoditi glasnoću ili preskočiti pjesmu (obično nešto što mi je Ana krišom ugradila u playlistu) personaliziranim dodirom slušalice bez da vadim mobitel iz torbe."

Jednako tako, Huawei Watch Fit 5 često nam olakša dan jer možemo na brzinu provjeriti obavijesti ili raspored bez prekidanja onoga što radimo. To su male stvari koje na kraju naprave veliku razliku."

Kako izgleda vaše slobodno vrijeme i odnos prema glazbi izvan posla?

„U kreativnim poslovima lako zaboraviš na odmor jer radiš ono što voliš", priznaje Ana. „Ali s vremenom smo naučile koliko je važno pronaći ravnotežu."

Slobodno vrijeme najčešće provode aktivno.

„Volimo trčati, voziti bicikl i provoditi vrijeme u prirodi. Glazba nam je često motivacija tijekom treninga, a imamo i svoje malo prijateljsko natjecanje", Petra dodaje kroz smijeh: „Detaljne statistike na pametnom satu brzo pokažu kako je tko odradio trening, pa nema puno prostora za raspravu."

Prije dvije godine postale ste D'Addario Artists. Što to znači za vas?

To nam je prije svega potvrda da je netko prepoznao ono što radimo kao duo", kaže Petra. „D'Addario je brend čije proizvode i same koristimo, pa nam je posebno drago što su odlučili podržati naše projekte. Ta podrška nije samo simbolična, pomogli su nam, primjerice, u realizaciji studijskog snimanja, što nam je bilo iznimno važno."

„Kada razvijaš vlastite umjetničke projekte, ovakva suradnja može napraviti veliku razliku", dodaje Ana. „Osim konkretne podrške, otvara priliku za upoznavanje kolega iz različitih zemalja i razmjenu iskustava, što nam je također jako vrijedno."

Na čemu trenutno radite i što publika može očekivati?

„Najviše nas motivira znatiželja. Uvijek smo u potrazi za glazbom koju još nismo otkrile ili projektom koji će nas odvesti u novom smjeru. Voljele bismo nastaviti razvijati vlastite programe, raditi nove transkripcije i istraživati nove kombinacije instrumenata.", priča Ana I nastavlja:

„Ovoga ljeta očekuje nas nekoliko koncerata kojima se posebno veselimo. 27. srpnja nastupit ćemo na Gitarističkom festivalu u Iserlohnu, a zatim 30. srpnja održati koncert u Bad Emsu, u Njemačkoj.

Veseli nas što ćemo dio programa predstaviti i hrvatskoj publici. Slušatelji će nas 20. kolovoza moći čuti na Kaštelanskom kulturnom ljetu."

Za kraj, obje naglašavaju da uz ubrzan ritam života najviše cijene jednostavna rješenja koja im pomažu ostati fokusirane na ono što vole.

„Naš posao nije samo sviranje na pozornici. Velik dio vremena provodimo putujući, organizirajući rasporede i pripremajući nove programe. Zato nam je važno da tehnologija bude jednostavna i nenametljiva, da nam olakša svakodnevicu, a ne oduzima vrijeme", kaže Ana.

Petra zaključuje: „Huawei Watch Fit 5 i Huawei FreeClip 2 uklopili su se u našu svakodnevicu jer nam pomažu ostati organizirane, aktivne i povezane. Najviše cijenimo kada tehnologija radi u pozadini i ostavlja nam više prostora za ono što nam je najvažnije - glazbu."