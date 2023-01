Budući da u Hrvatskoj kvalitetna STEM edukacija nije dovoljno razvijena, a posebice jer nije svima jednako dostupna, udruga Bioteka iz Zagreba razvila je projekt Girls own STEM koji pruža priliku djevojkama i mladim ženama u dobi od 14 do 18 godina iz cijele Hrvatske koje su motivirane za STEM, ali do sada nisu imale prilike za sudjelovanje i rad u praktičnim STEM aktivnostima. Inovacija projekta leži u tome što ovdje STEM edukacija neće biti sama sebi svrha, već će djevojke biti osnažene za rad na rješavanju konkretnih okolišnih, društvenih i/ili ekonomskih problema u svojim lokalnim sredinama.

Radi se o zbilja vrijednoj inicijativi koja je na velikom međunarodnom STEM natječaju zaklade GlobalGiving u području obrazovanja, a uz financijsku i korporativno-volontersku potporu tvrtke 3M, u srpnju ove godine u svjetskoj konkurenciji prijavljenih projekata osvojila prvo mjesto!

Sudjelovanje u ovom projektu jedinstvena je prilika za djevojke iz cijele Hrvatske koje žele napredovati, znati više i iskoristiti svoje potencijale, a nemaju mogućnosti ili prilika. Projekt će djevojkama biti odličan korak naprijed prema razvoju budućih karijera.

Naime, svih će 50 djevojaka doći na Girls own STEM zimski kamp u Zagreb u siječnju/veljači 2023. gdje će steći nova znanja i vještine, upoznati mentore koji će im pomagati u razvoju vlastitih projekata te steći nova poznanstva s osobama sličnih interesa. Nakon toga, ove će mlade žene započeti rad na vlastitim STEM projektima, što će im pomoći u razvoju socijalnih vještina, a doprinijet će i povećanju njihova kritičkog mišljenja i samopouzdanja da učine promjenu u mjestima iz kojih dolaze.

Pozivamo stoga mlade djevojke od 14 do 18 godina iz cijele Hrvatske (posebice s područja posebne državne skrbi) koje su visoko motivirane za STEM područje, imaju želju za učenjem i suradnjom i spremne su na ozbiljan višemjesečni rad da se prijave za sudjelovanje na projektu. Također pozivamo sve djevojke koje ne ispunjavaju neki od obaveznih kriterija prijave, a voljele bi se prijaviti na projekt da nam se obrate.

Kriterije za prijavu, više informacija, kontakt kao i obrazac za prijavu možete pronaći na mrežnoj stranici udruge Bioteka.

Prijave su otvorene do 15.1.2023. godine!