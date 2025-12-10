Gdje je Mujo bio zadnja dva tjedna
Što se dogodi kad Haso sretne Muju na čaršiji nakon što ga nije vidio dva tjedna i upita ga što se dogodilo
Gdje je Mujo bio danima? (Dreamstime)
Mujo šeta čaršijom kad iza ugla naleti Haso i iznenađeno ga upita:
- Đe's', bolan, Mujo, ima dva tjedna kako te nisam vidio!
Mujo slegne ramenima:
- A evo me, jarane, skinulo me tek danas s aparata ...
Haso zabrinuto upita:
- Pa š'a je bilo, da sam znao da s' u bolnici, doš'o b' te vidit'?
Mujo odmahne glavom:
- Ma jok, bolan, nisam bio u bolnici, već u kladion'ci!
