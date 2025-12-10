« Vic dana
objavljeno prije 4 sata i 42 minute
VIC DANA

Gdje je Mujo bio zadnja dva tjedna

Što se dogodi kad Haso sretne Muju na čaršiji nakon što ga nije vidio dva tjedna i upita ga što se dogodilo

Gdje je Mujo bio danima?
Gdje je Mujo bio danima? (Dreamstime)
Mujo šeta čaršijom kad iza ugla naleti Haso i iznenađeno ga upita:

- Đe's', bolan, Mujo, ima dva tjedna kako te nisam vidio!

Mujo slegne ramenima:

- A evo me, jarane, skinulo me tek danas s aparata ...

Haso zabrinuto upita:

- Pa š'a je bilo, da sam znao da s' u bolnici, doš'o b' te vidit'?

Mujo odmahne glavom:

- Ma jok, bolan, nisam bio u bolnici, već u kladion'ci!

10.12.2025. 06:54:00
    
