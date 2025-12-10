Gdje je Mujo bio zadnja dva tjedna

Mujo šeta čaršijom kad iza ugla naleti Haso i iznenađeno ga upita:

- Đe's', bolan, Mujo, ima dva tjedna kako te nisam vidio!

Mujo slegne ramenima:

- A evo me, jarane, skinulo me tek danas s aparata ...

Haso zabrinuto upita:

- Pa š'a je bilo, da sam znao da s' u bolnici, doš'o b' te vidit'?

Mujo odmahne glavom:

- Ma jok, bolan, nisam bio u bolnici, već u kladion'ci!