Garmin donosi novosti u seriju elegantnih i pametnih satova Lily 2

Garmin predstavlja Lily 2 seriju - novu generaciju malih i modnih pametnih satova koji nude funkcije povezane sa zdravljem, wellnessom i sličnim funkcijama. Dostupan je u dva modela, Lily 2 i Lily 2 Classic, koji imaju elegantan, svjež dizajn s metalnim kućištima, skrivenim zaslonima s jedinstvenim uzorcima leća i novim, modernim opcijama boja. Uz trajanje baterije do pet dana u načinu rada pametnog sata, korisnici imaju dovoljno vremena za uživanje u novim funkcijama kao što su rezultati spavanja, plesne fitness aktivnosti i beskontaktno plaćanje putem Garmin Pay.

Malen, stilski dizajn

Povezujući klasični izgled s modernom tehnologijom, serija Lily 2 sastoji se od metalne maskice i stakla s modernim uzorkom koja brzim pokretom zapešća otkriva svijetao dodirni zaslon osjetljiv na dodir. Također ima prekrasne boje - poput krem-zlatne, boje kokosa ili tamne brončane i mullbery ljubičaste - i narukvice od talijanske kože, najlona ili silikona koje se mogu zamijeniti kako bi nadopunile svaki izgled. Kupci čak mogu dizajnirati svoj vlastiti Lily 2 kombiniranjem narukvica i okvira s opcijom Your Watch, Your Way na Garmin web stranici.

Razlozi za voljeti seriju Lily 2:

Body Battery praćenje energije: Pratite svoju razinu energije tijekom dana kako biste pronašli najbolje vrijeme za aktivnost i odmor.

Ocjena spavanja: Ocjena kvalitete sinoćnjeg spavanja uz uvide o poboljšanju sna. Također pratite različite faze spavanja, otkucaje srca 1 , stres, Pulse Ox 2 i disanje.

Praćenje kondicije: Pratite korake, potrošene kalorije, minute intenziteta i više.

Sportske aplikacije: Promijenite trening s ugrađenim sportskim aplikacijama za kardio, jogu, vježbe snage i više. Također koristite novu plesnu fitness aktivnost za praćenje raznih plesnih stilova, uključujući Zumbu, Afrobeat, Bollywood, EDM i hip-hop.

Povezan GPS: Kada hodate, vozite bicikl ili trčite na otvorenom, povežite se s kompatibilnim GPS-om na pametnom telefonu da biste dobili preciznu statistiku praćenja aktivnosti.

Podsjetnici i prijedlozi za kretanje: Primajte podsjetnike za kretanje nakon što ste neko vrijeme sjedili i isprobajte razne predložene pokrete poput okretanja vrata, savijanja u stranu, čučnjeva i više s opcijama za sjedeće pokrete.

Garmin Pay beskontaktno plaćanje: Prođite kroz odabrane vrste naplate i sustave javnog prijevoza preko uključenih pružatelja usluga (dostupno samo na pametnim satovima Lily 2 Classic).

Zdravstvene stavke

Serija Lily 2 dizajnirana je za bilo koji životni stil i omogućit će vam da ostanete u toku s vašim osnovnim zdravstvenim i fitness statistikama. Pratite svoje otkucaje srca, disanje, Pulse Ox i razinu stresa noću i danju. Nakon buđenja, jutarnje izvješće pruža korisnicima pregled njihovog sna, dnevni kalendar, vremensku prognozu i drugo. U trenucima stresa, aktivnost meditacije vodi korisnike kroz meditacijske prakse, dok aktivnost disanja pruža različite tehnike disanja koje se mogu slijediti izravno sa sata. Lily 2 također uključuje funkcije praćenja zdravlja žena, dopuštajući korisnicama da prate svoj menstrualni ciklus i trudnoću, a istovremeno se educiraju o vježbanju i prehrani.

Ostanite povezani

Za život u pokretu, serija Liliy 2 kompatibilna je s Apple u Android pametnim telefonima pa korisnici mogu dobivati e-mailove, poruke i obavijesti na svoj sat. Funkcije sigurnosti i praćenja mogu pomoći u pružanju mira; na primjer, kada je Lily 2 uparen s aplikacijom za pametni telefon Garmin Connect, poruka s imenom i lokacijom korisnika (ako je dostupna) može se poslati unaprijed odabranim kontaktima za hitne slučajeve ako se dogodi nesreća3. Kada su upareni s aplikacijom Garmin Connect, korisnici također mogu vidjeti podatke o svojem zdravlju i kondiciji, povezati se s prijateljima i sudjelovati u izazovima - sve besplatno.

Dostupan sada, Lily 2 ima preporučenu maloprodajnu cijenu od 279,99 EUR, dok cijena Lily 2 Classic sata s tkanim remenom iznosi 299,99 EUR, a cijena Lily 2 Classic sata s kožnim remenom iznosi 349,99 EUR.