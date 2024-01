Garage in July gostovat će na koncertu Kojota u Tvornici kulture

Nakon duže sviračke stanke Bagi, Igor, Bojan i Krešimir spremni su za povratak na scenu. Večer dvostrukog rokenrola najavljena je za subotu, 10. veljače 2024. godine.

Garage in July - „Ostat ću mlad (Official Video)

Garage in July nazivan je jedinim hrvatskim visokooktanskim Swamp'n'Roll bendom. Dečki su ga osnovali 2011. godine dok su, kako sami kažu, još uvijek bili klinci. Uzor i inspiracija bili su im The Stooges, Velvet Underground, The Rolling Stones, The Sonics, a na njih su utjecali i delta i chicago blues. Uz dvije gitare, bas, bubanj i usnu harmoniku njihov je zvuk zanimljiv spoj Mississippija i Baranje. U Tvornici kulture svirat će pjesme sa svih dosadašnjih izdanja: ''7'' (2013), ''Imaš li strasti?!'' (2015), ''Sjaj u blatu'' (2017) te ''Swamp'n'Roll'' (2020). Ovim će koncertom promovirati i proslaviti svoje live izdanje ''ŠTALA !'' objavljeno u studenom 2023. godine. Live je snimljen na njihovom nastupu na Blues-Rock Festivalu u osječkom klubu Epic.

Garage in July - „Imaš li strasti?! (Official Video)

„Bend osjeća ogromnu zahvalnost i čast što će pozornicu dijeliti s bendom na čijoj su glazbi odrastali! Od srca hvala Kojotima na pozivu, svirati u Tvornici kulture s takvim bendom ostvarenje je sna!", rekli su uzbuđeno dečki iz benda. Uz najavu urlika, znoja, grebanja i režanja gitara i ritam sekcije poručili su: „Dođite u Tvornicu 10. veljače da zajedno slavimo rock'n'roll, ljubav i život!"

Garage in July - „Svemirski igrači (Official Video)"

Ususret velikom zagrebačkom koncertu Kojoti su objavili novi singl ''Nismo djeca''. Pjesma je već oduševila publiku na koncertima kultnog zagrebačkog benda i nagovijestila status buduće rock himne generacije. Iskreni stihovi s temom iz svakodnevnog života, zarazan refren i plesni ritam elektrizirajuće energije dobitna su kombinacija koja osvaja na prvo slušanje.

U sklopu svog koncerta u Tvornici Kojoti će proslaviti 30 godina od osnivanja benda te promovirati novi singl, a publika će moći uživati u pjesmama koje su formirale i promijenile scenu ovih prostora. Zvuk prljavog i sirovog rokenrola podsjetit će publiku da je još uvijek živ i da su Kojoti nezamjenjivi, a koncert će dodatno uveličati posebno gostovanje benda Garage in July.

Ulaznice po early bird cijeni od 13 eura potražite u Tvornici kulture, na svim prodajnim mjestima ili online na Entrio.hr. Regular cijena ulaznice iznosit će 15 eura, dok će na dan koncerta za ulaznicu biti potrebno izdvojiti 18 eura.