Gamescom: Neka igre počnu!

Onaj tko je oduvijek želio sudjelovati u ilegalnim auto-utrkama, ali se nije mogao za tu priliku obući kako hoće, sada može i to: u novom izdanju igre Need for speed zvanom Heat, pored svih mogućih opcija auto-tjuninga, igrač ima na raspolaganju i razne komade odjeće za svoj avatar. Je li to ikome potrebno? Mogu li simulacije luđačke vožnje za standardne igraće platforme ponuditi još nešto osim još spektakularnijih odsjaja na automobilskom laku? Odgovor glasi: da - prestiž! To jest, nove mogućnosti da svatko u umreženom modusu pokuša steći svoju poziciju na svjetskoj rang-listi i dokaže se u direktnom okršaju s ostalim realnim protivnicima.

Na sajmu se predstavlja puno novih igara. Microsoft je tu „izložio" svoj Gears of War 5; tvrtka THQ Nordic je oživjela svoj hit Comanche, simulaciju helikoptera koja je svoju premijeru imala davne 1992. za PC - uslijedila su tri nastavka do 2001. kada je sve zamrlo. Sada je igra, naravno, grafički modernizirana i moći će se igrati i u grupnom modusu. Jedna od igara koje izazivaju najveća očekivanja u sljedećoj godini je Cyberpunk 2077 poljskog studija CD Project red.

Podrazumijeva se da na sajmu neće nedostajati dobrog nogometa, pa je tu i nova FIFA. Na planu grafike malo što može biti još bolje od već poznatog, pa je firma EA uvela Volta-modus koji vrlo podsjeća na ulični nogomet. Izmijenjena je i fizika lopte koja se sada kreće manje predvidivo, tj. realnije. I tu su i nove mogućnosti driblinga.

Od drugih ostvarenja vrijedi spomenuti Kerbal Space Program 2, Little Nightmares 2, Predator Hunting Grounds, Humankind, Everspace 2, Disintegration, Darksiders Genesis, Iron Harvest iDeath Stranding, a tu je i interaktivni thriler kompanije Sony - Erica, rađen s pravim glumcima kao igrani film.

Među posjetiteljima sajma vlada veliki interes za virtualnu stvarnost. Organizatori su ponudili sustav rezerviranja štandova i proba kako bi se izbjegli veliki redovi. Uz već poznate igre Asgards Wrath, Lone Echo II i Stormland bit će predstavljen i Phantom: Covert Ops za Oculus Rift i Quest. Radnja se odigrava u vrijeme kada je Hladni rat bio na izmaku - početkom 90-ih godina.

Podjednako veliki interes vlada i za Cloud gaming, sistem za igranje u kojem se igre ne „vrte" u konzoli ili računalu, već u „oblaku", na eksternim serverima s kojima su igrači povezani, naravno, kada postanu pretplatnici. Sustav koji liči na Netflix. Njegova prednost je da se može igrati i s računalima koji su nešto starije proizvodnje i nisu tako performativni kao ovi posljednje generacije. Mana je u tome što se bez superbrzog interneta ne može igrati.

U posebnoj hali se prezentiraju Independent Games. Dakle, „nezavisni". Kao „nezavisna" u branši važi firma koja nema više od 50 zaposlenih i čiji godišnji promet ne prelazi pet milijuna eura.

Firme koje prave i prodaju igrice za računale i konzole su u Njemačkoj prošle godine ostvarile promet od 2,8 milijardi eura. To je porast od 11 posto u odnosu na 2017. - potražnja se stalno povećava. Trend u najvećem usponu je e-sport, koji je sve omiljeniji i za koji je zainteresirano sve više sponzora. Ova branša je u 2019. dobila iz njemačkog državnog proračuna 50 milijuna eura i mnogi su razočarani jer je vlada za sljedeću godinu izbacila tu stavku iz budžetskog plana.