'Futurizam, dinamizam i boja u MSU

Muzej suvremene umjetnosti u Zagrebu izložbom "Futurizam, dinamizam i boja" prvi put hrvatskoj publici predstavlja stotinjak originalnih radova futurističkih slikara, ali i skulptura te primjeraka dizajna i mode, koji zajedno vrijede više od 60 milijuna eura.

Težište izložbe je na slikarstvu, no prikazujemo predmete dizajna i mode jer je i to također bilo važno poslanstvo futurističkih umjetnika koji su stvarali sa željom da umjetnost prodre u svakodnevni svijet, rekla je ravnateljica MSU-a Snježana Pintarić na najavnoj konferenciji za novinare, dodavši kako je ovo najveće predstavljanje futurističkih slikara u Hrvatskoj do sada.

Tajnik talijanskoga veleposlanstva Mattia Mazza kazao je kako je ta izložba i svojevrsna najava trećeg Međunarodnog dana talijanskog dizajna te da talijanski dizajn obuhvaća različita područja života - od kulture, industrije i arhitekture do znanosti i filozofije. Zašto izložba o futurizmu da bismo proslavili talijanski dizajn? Zato jer je talijanski dizjan bio i još uvijek jest nadahnut futurističkim konceptima, istaknuo je Mazza.

Futuristi su bili poznati po posebno dizajniranoj odjeći, među kojima su i futuristički prsluci skrojeni od različitih tkanina u raznim motivima. Kustos izložbe Maurizio Scudiero, predstavio je rekonstrukciju jednog takvog prsluka, umjetnika Fortunata Depera iz 1924. godine, čija je slika 'Konstrukcija žene sa žutim cvijetom' iz 1917. ujedno i simbol izložbe.

Izložba je nastala u suradnji s Talijanskim institutom za kulturu u Zagrebu i StArt S.r.l., talijanskom organizacijom za kulturu i ostat će otvorena do 20. travnja.