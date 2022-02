Future tense stvarno govori o budućnosti

Hoće li nas tehnologija uskoro potpuno preuzeti pa ćemo svoje živote provoditi više online nego u stvarnosti? Prije samo pet godina nismo mogli ni zamisliti da ćemo koristiti umjetnu inteligenciju u svakodnevnim obavezama, a ona je sada dio naših života.

Upravo ovo tema je kojom se već godinama bavi Mike Bechtel, glavni futurolog u Deloitte Consultingu, koji s timom radi na predviđanju trendova u tehnologiji koji će već sutra biti naša stvarnost.

„Kompjuteri nisu više samo uz nas u svakom trenutku - na nama su. Recimo, moja kći uđe u kuhinju i pita: 'Kakvo je vrijeme?' Pogleda me kao da imam tri glave kad sjednem pred kompjuter, otvorim internetsku stranicu i upišem poštanski broj kako bih provjerio vremensku prognozu. Što je iduće? Iduća je ideja ambijentalnih kompjutera. Odmičemo se od ekrana i idemo prema razgovoru s uređajima, a uskoro ćemo se maknuti od njih u potpunosti. Ne možemo realno očekivati da ćemo imati 15 pametnih zvučnika u kuhinji. A nakon toga? Kompjuteri u našem mozgu.

Svaki put kad čujemo za čipove u mozgu, povučemo se. 'Ne znam baš, to mi zvuči prilično ludo.' Ali jednako kao što moja kći misli da sam ja malo bez veze zato što idem na kompjuter kako bih saznao prognozu, tako bi moja unuka mogla misliti da je ona bez veze jer uopće mora pitati. Moja unuka vjerojatno će imati termostat u mozgu koji je automatski podešen te prilagođava temperaturu prema signalima u njezinom mozgu koji pokazuju da joj je prehladno ili toplo", rekao je Mike Bechtel, koji će u Zagrebu na konferenciji Future Tense održati predavanje na temu budućnosti tehnologije.

Ovaj Amerikanac je inovator, izumitelj, futurolog i profesor koji trenutno vodi futurološki odjel u Deloitteu, kojeg je i osnovao. Svoj pristup futurologiji naziva "pragmatičnim" te ističe kako pristupa predviđanjima kao strateškoj disciplini. U Deloitteu također vodi inovatorski tim, a profesor je korporativnih inovacija na Sveučilištu Notre Dame. Bechtel ima bogato i dugogodišnje iskustvo u privatnom sektoru, a trenutno je jedan od vodećih svjetskih futurologa. Njegovi su radovi objavljeni u prestižnim časopisima poput Wall Street Journala, The World Economic Foruma, Bloomberga, Business Insidera... Iz hrvatske podružnice Deloittea poručuju kako je Future Tense sjajna prilika da se usmjereno promišlja o budućnosti te da se ostane korak ispred drugih.

"Poslovna zajednica kolektivno pokušava navigirati kroz 'novo normalno' - ovo je očita prilika da oblikujemo bolju budućnost; ne samo da ponavljamo stare puteve, nego da promislimo kako svi možemo ići naprijed. U Deloittetu svaki dan savjetujemo klijente da danas donose odluke koje će im pomoći da sutra dođu na odrediše, i to malo ranije od planiranog", rekao je Damir Nimčević, direktor Deloittea za Hrvatsku.

Osim Mikea Bechtela, zagrebačka Lauba 8. i 9. lipnja ugostit će još pet renomiranih svjetskih futurologa koji će iznijeti svoja predviđanja o budućnosti poslovanja. To su Daniel Susskind, Anne Lise Kjaer, Ian Yeoman, Daria Dasha Krivonos i Mike Walsh, koji će održati predavanja na teme: The Future of Work and Education, The Future of Governance, The Future of Tourism, A Sustainable Future te The Future of Independent Thinking and Leadership.

Konferencija će trajati dva dana, 8. i 9. lipnja, a svaki dan će biti predstavljene tri tematske jedinice koje će sadržavati predavanje futurologa, panel diskusiju s futurologom, donositeljima odluka u javnom sektoru te relevantnim sugovornicima iz poslovne zajednice, ali i B2B standing talk na kojem će vodeći predstavnici poslovne zajednice raspravljati o mogućnosti primjene futuroloških predviđanja u poslovanju.

