Free razgovori za nove korisnike bonbona do kraja godine

Pritom nismo zaboravili ni na svoje postojeće korisnike te će svi oni dobiti dvostruko više minuta za razgovore u svojim paketima. Od 4. listopada, ponuda je automatski aktivirana svim postojećim prepaid i postpaid korisnicima, a od 6. listopada i svim novim korisnicima i vrijedi do kraja godine.

„Povećanje podatkovnog prometa bilježi kontinuirani rast i u bonbonu stalno kreiramo ponude koje odgovaraju tom trendu. Pritom smo se svojim korisnicima željeli zahvaliti na ukazanom povjerenju, a novim korisnicima kojih je svakim danom sve više, dati ponudu koja u potpunosti odgovara njihovim željama i potrebama. Surfaj puno, a razgovaraj još više, mogli bismo reći. Vjerujemo kako će ovu pogodnost prepoznati brojni korisnici, osobito u vrijeme kada nam se bliže blagdani i kada, više nego ikada, želimo biti u kontaktu s onima koje volimo", rekao je Diego Perez Tenessa de Block, direktor odjela za mobilnu ponudu.

bonbonove pakete odlikuje jednostavnost, više vrijednosti za novac te niz prednosti, kako za one koji vole puno surfati i tako i za one koji puno razgovaraju, a mi smo se pobrinuli da to mogu bez da moraju razmišljati o troškovima.