FreddieMeter mjeri koliko vam glas sličan onome Freddija Mercuryja

Ako slušate glazbu, male su šanse da niste čuli Bohemian Rhapsody - jednu od najpoznatijih rock pjesama zapadnog svijeta. Također postoji statistička šansa da ste bar u jednom trenu imitirali glas Queenovog frontmana Freddieja Mercuryja.

Google je uz pomoć Queena i UMG-a napravio FreddieMeter, sustav pomoću kojeg je moguće otkriti koliko je vaš glas zbilja sličan onome frontmana Queena.

FreddieMeter je nastao u suradnji između rock skupine, Googleovog Creative Laba i brojnih povezanih glazbenih izdavača, a softver je dizajniran za analizu glasa i njegovog dosega u usporedbi s Mercuryjevim. Na kraju priče korisnik dobija ocjenu između 0 i 100.

FreddieMeter, prema Googleu, koristi 'nove modele strojnog učenja' te je treniran pomoću izoliranog vokala Mercuryja i njegovih imitatora. Google također naglašava da korisnici Androida i iOS-a ne moraju brinuti za privatne podatke, s obzirom da se cijela analiza vrši isključivao na samom uređaju.

Na raspolaganju su četiri pjesme: Bohemian Rhapsody, Don't Stop Me Now, Somebody To Love i We Are The Champions