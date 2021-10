Franck Snogoo - digitalizirani coffee store

U zagrebačkoj Ilici 38 otvoren je prvi digitalizirani Franck Snogoo store. Riječ je o suvremenom walk-in-storeu u kojem će Zagrepčani, ali i turisti, od 0 do 24h moći kupiti šalicu vrhunske Franck kave za van, te ostale tople i hladne napitke, ali i sendviče, kolače, svježe cijeđene sokove te razne grickalice.

Franck Snogoo store u svojem prostoru nudi više od 36 različitih napitaka od kave poznatih Franck brendova Superiore, Stretto i 125 edition, dostupne iz tri profesionalna samoposlužna aparata za kavu. Svi oni donose jedinstveno iskustvo ispijanja kave zahvaljujući atraktivnom vizualnom izgledu, tehničkim inovacijama i visokoj kvaliteti espressa koju osigurava vacuum sustav, pritom uvijek čuvajući svježe espresso zrno koje jamči kako će kvaliteta napitka uvijek biti iznimna i na razini profesionalnih ugostiteljskih objekata.

Kako bi svaki posjetitelj Snogooa pronašao nešto za sebe, Franck je osigurao i vrhunski samoposlužni aparat s ugrađenom hladnom jedinicom koja poslužuje osvježavajući ice coffee te cappuccino u više različitih okusa. Svoj omiljeni napitak ovdje mogu pronaći i ljubitelji macchiata u kojem se može uživati na brojne načine tijekom dana i u svakoj prilici.

Prvi potpuno digitalizirani Franck Snogoo store u Hrvatskoj posjeduje i nekoliko digitalnih noviteta, poput Digital Signagea, velikog centralnog ekrana s touch screenom i sustavom za navigaciju te prikazivanje sadržaja koji je vezan uz sam prostor. Moderan ekran također će prikazivati tijek kupovine te upoznati kupce s ostalim novitetima. Uz to, donosi i zanimljive kvizove te nagradne igre za kupce i ljubitelje Franck proizvoda. Snogoo store je, osim toga, opremljen mirisnim i glazbenim sustavom koji dodatno upotpunjuju atmosferu i iskustvo kupovine u prvom digitaliziranom Franck Snogoo storeu.

Zanimljivost su svakako i dva holofan ventilatora u izlogu, s animacijama koji posebno dolaze do izražaja tijekom noći. Od kave, okruženja do noviteta, sve je u Snogoo storeu u potpunosti podređeno nezaboravnom iskustvu ispijanja kave. Franck se pobrinuo i za to da je Snogoo i eco-friendly te u skladu s najvišim higijenskim standardima.

Jedinstvena Snogoo aplikacija za bezgotovinsko plaćanje i program vjernosti

Inače, samoposlužni Franck Snogoo aparati dostupni su na više od 2000 lokacija diljem Hrvatske uz daljnje širenje mreže te podržavaju sve oblike plaćanja, uključujući beskontaktno kartično plaćanje i plaćanje putem aplikacije.

Kupci mogu besplatno preuzeti Snogoo aplikaciju te postati članovi loyalty kluba te tako prikupljati nagradne bodove, koje je kasnije moguće iskoristiti za besplatnu konzumaciju proizvoda u storeu. Snogoo aplikacija je user-friendly te korisnicima omogućuje jednostavno korištenje, nadoplatu sredstava za plaćanje i beskontakno plaćanje. Svaka kupovina putem aplikacije i walleta donosi bodove koji se mogu zamijeniti za besplatnu konzumaciju, a moguće je i upisivanje promo kodova kojima Snogoo daruje svoje korisnike, a koje mogu iskoristiti za besplatnu kavu s nogu.