Franck dobio Employer Partner certifikat

Jedna od najdugovječnijih hrvatskih kompanija s tradicijom duljom od 130 godina, Franck d.d., od ove godine nosi prestižni Employer Partner certifikat. Riječ je o priznanju koje SELECTIO Grupa već 20 godina dodjeljuje organizacijama koje postižu visoke standarde u upravljanju ljudskim potencijalima te stvaranju kvalitetnog i poticajnog radnog okruženja.

Proces certifikacije temelji se na detaljnoj evaluaciji ključnih HR praksi, pri čemu SELECTIO stručnjaci analiziraju cjelokupni životni ciklus zaposlenika - od privlačenja i zapošljavanja do razvoja i zadržavanja talenata. Tijekom više od 20 godina provođenja projekta, provedeno je preko 2.000 evaluacija HR sustava, što SELECTIO timu osigurava jedinstven i dubinski uvid u najbolje prakse različitih organizacija.

„Dobivanje Employer Partner certifikata po prvi puta vidimo kao rezultat dugoročnog, sustavnog i strateškog pristupa upravljanju ljudskim potencijalima. Fokusirali smo se na izgradnju jasnih, strukturiranih i transparentnih HR procesa koji su usklađeni s poslovnom strategijom, ali i stvarnim potrebama naših zaposlenika. Poseban naglasak stavljen je na razvoj rukovoditelja, sustave praćenja učinka i razvoja talenata, otvorenu komunikaciju te kulturu povjerenja i odgovornosti. Upravo je ta kombinacija strateškog i čovjeku usmjerenog pristupa bila ključna za ovo postignuće. Pritom smo kroz cijeli proces imali snažnu podršku SELECTIO tima - njihov objektivan i stručan pogled na naše HR prakse te konkretne smjernice za unapređenje bili su nam iznimno korisni. Certifikat Employer Partner za nas je vjerodostojna i objektivna potvrda naše posvećenosti zaposlenicima, ali i snažna motivacija da te standarde i dalje podižemo kako bismo se što uspješnije nosili s budućim izazovima," rekla je Suzana Plečko, direktorica Ljudskih resursa u Francku.

„Kada se kompanije kao Franck odluče za primjenu dubokih, smislenih i poslovno povezanih HR procesa, utjecaj HR procesa na poslovanje nije kratkoročan i kozmetički, već je dugoročan poticaj održivosti i zadovoljstvu zaposlenika. Među procjenjivanim područjima kvalitete radnih mjesta, posebno se ističe snažan fokus Francka na osiguravanje razvoja kompetencija budućnosti, što je posebno bitno za održivost poslovanja. Razvoj zaposlenika dodatno je osnažen Learn&Grow akademijom, koja obuhvaća šest kategorija edukacija te uključuje 19 internih trenera koji prenose svoje znanje. Funkcija upravljanja ljudskim resursima u Francku ima dugogodišnju tradiciju, pri čemu je razvoj zaposlenika prepoznat kao jedan od ključnih prioriteta i važan dio dugoročne poslovne strategije kompanije," istaknula je Lara Šubić Šuša, voditeljica odjela za HR savjetovanje iz SELECTIO Grupe.

Franck posebnu važnost pridaje usklađenosti kompanijskih vrijednosti koje se provlače kroz sve aspekte poslovanja. Zaposlenicima su dostupni različiti komunikacijski kanali te se posebna pažnja stavlja na jednak, kontinuiran i pravovremen pristup zajedničkim i ključnim informacijama, posebno zaposlenicima u proizvodnom pogonu. Kultura inovativnosti potiče se sustavno, nagrađuju se inovacije te se potiče međuodjelna suradnja. Posebno se ističe i sustav napredovanja s definiranim kriterijima koji je transparentno komuniciran zaposlenicima. Kvaliteti i atraktivnosti radnih mjesta pridonosi i primjena različitih fleksibilnih radnih aranžmana, kako za uredske radnike, tako i za radnike u proizvodnji.

Stjecanjem Employer Partner certifikata, Franck d.d. potvrđuje da su ulaganje u kvalitetne i poželjne radne uvjete te briga o zadovoljstvu zaposlenika sastavni dio njegove dugoročne strategije i svakodnevnog poslovanja. S obzirom na trenutno stanje na tržištu rada gdje se vodi prava bitka za kvalitetne zaposlenike, važno je istaknuti se kulturom povjerenja i stalnog razvoja.

Inače, Franck je nositelj i ovogodišnjeg Equal Pay Champion certifikata što potvrđuje usmjerenost organizacije prema transparentnosti, ravnopravnosti i jednakosti za sve zaposlenike.