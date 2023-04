FINA upozorava - godišnja izvješća se predaju do 30. travnja

Hrvati vole raditi stvari u zadnji čas - što se tiče predavanja godišnjih izvješća, do danas taj izvještaj predalo manje od trećine obveznika.

"S obzirom na to da se bliži zakonski rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja za statističke i druge potrebe za 2022. godinu, pozivamo sve poduzetnike da na vrijeme predaju svoje izvještaje te izbjegnu plaćanje kazne", apelirali su iz Fine.

Financijski godišnji izvještaj do danas predalo 42.280 obveznika od njih 168.808

Do ponedjeljka, 17. travnja, od ukupno 168.808 obveznika, godišnji financijski izvještaj za 2022. godinu predalo je njih 42.280, izvijestili su.

Za nedostavljanje godišnjeg financijskog izvještaja i ostale dokumentacije propisana je novčana kazna u iznosu od 1320 do 13.270 eura, a odgovornoj osobi u iznosu od 660 do 2650 eura.

Izvještaje je moguće dostaviti putem internetske aplikacije RGFI, uz korištenje digitalnog certifikata, zatim putem internetskog servisa za predaju dokumentacije, poštom, ili u najbližoj poslovnici Fine.

Detaljne informacije o predaji godišnjih izvještaja moguće je dobiti putem besplatnog telefona 0800 0080, od ponedjeljka do petka od 7.30 do 22 sata te subotom od 8 do 13 sati, zatim slanjem upita elektronskom poštom, ovisno o sjedištu tvrtke, kao i na internetskoj stranici Fine, priopćeno je.