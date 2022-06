Film "Baci se na pod" Nine Violić u kinima krajem lipnja

Ova intimna drama prati posljednje trenutke zafrkancije, nježnosti i apsurda prije rastanka jedne obitelji. Dok se roditelji bave zamjeranjima i prebacivanjem krivnje, šestogodišnji sin svoj svijet gradi kroz igru.

U filmu se isti događaj prikazuje iz tri različite perspektive, tako da gledatelj postupno upoznaje osobne istine svakog člana obitelji. Supruga igra Goran Bogdan, jedan od najistaknutijih glumaca svoje generacije, dok sina tumači debitant Bruno Frketić Bajić. U ulozi tetke pojavljuje se Lee Delong, američko-francuska glumica, učiteljica glume, redateljica, spisateljica i voditeljica radionica kazališnog klauna. Nina Violić potpisuje film kao scenaristica i redateljica te u njemu tumači jednu od glavnih uloga.

"Otkad se bavim filmom, već 30 godina, fasciniraju me filmovi koje su režirali glumci. John Cassavetes sigurno je redatelj koji je najviše utjecao na moj pogled na film, i to ne samo zato što su glumci kod njega izuzetni i nepredvidljivi, nego zbog toga kako glumac kada režira vidi situaciju. Taj pogled često je intuitivan, subjektivan, često iz pozicije lika, a ne priče. Kada sam prije deset godina počela razvijati "Baci se na pod" pa sve do njegovog završetka, stalno sam se vraćala na tu izvornu točku i danas sam sigurna da smo u tom intuitivnom i nepredvidljivom smislu stvorili jedan zanimljiv svijet u kojem je igra beskonačna", kaže Nina Violić.

"Nisam se htjela žanrovski odrediti, ali možda kroz šalu možemo reći da je to jedan obiteljski film namijenjen svim vrstama obiteljskih odnosa: i funkcionalnog i nefunkcionalnog i potpuno rasutog. Naše macho društvo podrazumijeva ostavljene žene i muškarce koji vode dvostruki život, a iz mojeg iskustva i u krugu ljudi u kojem živim brak napuštaju uglavnom žene, i to ne zato što imaju nekog drugog, nego zato što u većini situacija žele od života više nego njihovi muževi", dodaje.

Nakon hrvatske premijere na Festivalu mediteranskog filma (FMFS) u Splitu film će svoje premijere uz prisustvo redateljice i ekipe filma imati još u Zagrebu na Ljetnoj pozornici Tuškanac (19. lipnja), u Rijeci na ljetnoj pozornici Art-kina Croatia (20. lipnja), u Šibeniku na Tvrđavi Barone (22. lipnja) te u Dubrovniku u ljetnom kinu Slavica (23. lipnja). Film potom kreće u službenu kinodistribuciju diljem Hrvatske u Kino mreži te Cinestarovim kinima. Bit će prikazan u nacionalnom programu ovogodišnjeg Pulskog filmskog festivala (16.-24.7) te u programu Vukovarskog filmskog festivala (29.6.-3.7).

Nina Violić cijenjena je i nagrađivana hrvatska kazališna, filmska i televizijska glumica te prvakinja drame HNK u Zagrebu. Scenaristica je i redateljica dva zapažena kratkometražna igrana filma "Odvajanje" (2014) i "Janje" (2019), koji je svoju međunarodnu premijeru imao na BFI London Film Festivalu.

Na ovome filmu surađivali su brojni istaknuti hrvatski profesionalci: direktor fotografije je Vanja Černjul, svjetski priznati snimatelj i član Američke akademije filmskih umjetnosti i znanosti, pjesmu iz filma potpisuje i izvodi kultni splitski bend The Beat Fleet (TBF), skladatelj glazbe je Filip Šovagović, montažer Vladimir Gojun, scenografkinja i kostimografkinja Ana Savić Gecan, dok scenografiju lutaka i njihovu izradu potpisuje Ana Sekulić. "Baci se na pod" producirale su Vanja Sremac i Zdenka Gold za Spiritus movens, u koprodukciji s Terminal 3, Igorom A. Nolom (MP filmska produkcija), Vinkom Brešanom (Zagreb film), Borisom T. Matićem i Lanom Matić (Propeler Film) i Danijelom Pekom (Antitalent). Prodajni agent filma je Endorphin Film Sales, a distributer Zagreb Film Festival.

Film je podržan sredstvima Hrvatskog audiovizualnog centra i Hrvatske radiotelevizije. Medijski pokrovitelj je Jutarnji list.