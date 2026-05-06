Fata i njezina dijeta

Pita susjeda Fatu:

- Fato, kako ide tvoja dijeta?

Fata ponosno odgovara.

- Odlično! U ponedjeljak sam jela jabuke, u utorak kruške, a danas je srijeda pa sam prešla na ćevape.

Susjed zbunjeno pita.

- Pa kako to, Fato?

Fata se vragolasto nasmije:

- Pa srijeda je, sredina tjedna, treba mi malo snage da izdržim do vikenda!