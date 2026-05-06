Fata i njezina dijeta
Fata krenula na dijetu, pa je pita susjeda kako joj ide... a odgovor nije očekivala ;)
Pita susjeda Fatu:
- Fato, kako ide tvoja dijeta?
Fata ponosno odgovara.
- Odlično! U ponedjeljak sam jela jabuke, u utorak kruške, a danas je srijeda pa sam prešla na ćevape.
Susjed zbunjeno pita.
- Pa kako to, Fato?
Fata se vragolasto nasmije:
- Pa srijeda je, sredina tjedna, treba mi malo snage da izdržim do vikenda!
06.05.2026. 06:56:00
