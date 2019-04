Evo zašto trebate raditi ono što volite

Posao bi trebao biti veselje, to će vam reći svatko, od školovanih psihijatara i psihologa pa sve do raznoraznih "gurua" i "motivacijskih govornika", no svi znamo i da to nije lako pronaći.

Ipak, ako ste ikad razmišljali o nekoj drugoj karijeri, nakon ovoga ćete razmisliti još jednom i to jako dobro, jer evo što vam donosi posao koji - ne volite:

Jak utjecaj stresa - stres se danas čini kao popratna pojava svakog posla ili bilo kakvog životnog iskustva. No, postoji velika razlika u normalnim razinama stresa i onima koji utječu na našu svakodnevicu - i fizičku i psihičku. Mala količina stresa može čak djelovati motivirajuće. Međutim, jasna je granica. Kod pretjeranog stresiranja dolazi do iznimnog umora, iritabilnosti, lošijeg imuniteta, slabijeg emocionalnog zdravlja. Radi se o stanju uzrkovanom otpuštanjem kemikalija i hormona pa tako smanjenje stresa odmah utječe na to kako se osjećamo.

Loš san - mnogi ljudi prenose stres iz svakodnevice u vrijeme kad se tijelo mora odmoriti. Moguće je da imate noćne more o poslu, ne možete zaspati jer razmišljate o tome što vas čeka sutradan. Ako vam posao ometa san, radi se o ozbiljnom problemu. Nedostatak sna onda utječe na smanjenu aktivost mozga i kreativnost, produktivnost, vid i pamćenje. Ulazite u začarani krug koji vas još više stresira.

Loše mentalno zdravlje - mlađe generacije su sve manje definirane poslom koji imaju, ali nezadovoljstvo poslom svejedno dovodi do smanjenog samopouzdanja i poimanja vlastite vrijednosti. Radite tolike sate negdje gdje niste sretni i bavite se onime čime ne želite. To svakako dolazi s cijenom za vaše mentalno zdravlje. Svatko od nas se osjeća loše ako ne iskorištavamo naše najjače profesionalne sposobnosti i ne dokazujemo si da možemo biti bolji.

Niži libido - kad posao nosimo u privatnu sferu života, međuljudski odnosi mogu patiti. Američka udruga psihologa otkrila je da stres iz profesionalnog života može smanjiti želju za seksom. Kod muškaraca, baš kao i kod žena, dolazi do hormonalnih promjena zbog načina života. Moguća je smanjena proizvodnja testosterona zbog kroničnog stresa, kod žena padaju razine progesterona i estrogena.

Promjene u apetitu - apetit je usko povezan s mozgom. Pod stresom, automatski se otpušta adrenalin koji govori tijelu da uspori probavu i smanji glad te se fokusira na opasnost koja prijeti našem blagostanju, tvrdi studija s Harvarda. Pod kroničnim stresom, ipak, žlijezde otpuštaju i nakupljaju kortizol zbog kojeg dolazi do povećane gladi. Kad vam posao uzrokuje dugoročni emocionalni stres, velika je vjerojatnost da ćete se okrenuti hrani za utjehu.

Razne bolesti - nezadovoljstvo i stres vode do vidljivih, ozbiljnih posljedica. Veći je rizik za razvoj bolesti, ako ste kronično nezadovoljni. Ne samo da štetite imunološkom sustavu i stavljate se u rizik od manjih bolesti, već rastu šanse da razvijete bolesti krvožilnih puteva i srca, dijabetes, astmu, gastrointestinalne bolesti i ostale.