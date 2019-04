Eksperimentalni filmovi i videoradovi Mladena Stilinovića u MM centru

Filmski program posvećen umjetniku Mladenu Stilinoviću održat će 5. travnja u MM centru s početkom u 20 sati. Ulaz je besplatan. Za uvodnu riječ zaduženi su kustosica Branka Stipančić, filmska kritičarka Diana Nenadić i urednik programa Ivan Paić.

Mladen Stilinović (1947. - 2016.) jedan je od najistaknutijih predstavnika hrvatske konceptualne umjetnosti. Aktivan je na domaćoj i međunarodnoj sceni od početka sedamdesetih godina, u području eksperimentalnog filma i videa, fotografije, akcija, instalacija i sl. Član je Grupe šestorice autora od 1975. do 1984. godine. Voditelj kultne Galerije Proširenih medija od 1982. do 1991. godine, organizator i kustos nekoliko tematskih izložaba. Radovi Mladena Stilinovića zastupljeni su unutar brojnih zbirki svjetskih muzeja. Ukratko, Stilinović je autor svjetskog renomea. I. P. (...) Prema njegovoj vlastitoj izjavi, filmsko mu je opredjeljenje antistilsko i antitehnicističko i ne teži nikakvoj stilskoj koherenciji, voli »prljavu« fotografiju i »prljave« postupke, tj. one koje perfekcionisti progone. Riječ je u biti o antiestetskom stavu ili, bolje rečeno, o korjenitom otklanjanju estetskih standarda kojima se prosuđuje film. (...) dr. H.T.

Program: