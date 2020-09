Ekspedicije 'Kronike globalnog zatopljenja' Olega Maštruka

Moguće je, i to sada i ovdje. Moto je to kojim se Bosch Hrvatska već godinama vodi kada je u pitanju zaštita okoliša. Tako Bosch Hrvatska redovito sudjeluje kao partner na brojnim projektima koji promoviraju ekološki razvoj, a najnoviji od njih upravo je putopisna ekspedicija naziva Kronike globalnog zatopljenja - Episode I: Ultima Thule koju je predvodio hrvatski putopisac i autor Oleg Maštruko, a čiji će rezultati u obliku fotografija biti predstavljeni najesen na izložbi u Zagrebu, koja će, kako kaže, biti specifična i prilagođena vremenu i situaciji u kojoj se nalazimo.

On je na svom putovanju zabilježio život na dalekim otocima, ali i nesvakidašnju ljepotu ledenjaka koji se još uvijek trude prkositi globalnom zatopljenju. Ipak, stvarnost je itekako zabrinjavajuća jer je upravo ova godina u povijesti Arktika najgora i najtoplija za led na dalekom sjeveru. Svoju putopisnu avanturu u realnom vremenu prenosio je putem društvenih mreža te na taj način približio ovu temu i potaknuo raspravu o iznimno važnom pitanju globalnog zatopljenja. Smatra kako je unatoč svim izazovima s kojima su se susretali, među koje spada i samo planiranje putovanja u doba pandemije, ekspedicija bila uspješna te da će zabilježeni materijal jasno pokazati s kakvim se izazovima svijet danas susreće.

- Na licu mjesta vidjeli smo najgoru godinu za led Arktika otkad se pamti! Uživo smo vidjeli nestajuće ledenjake Grenlanda i Islanda, izolirana naselja, vulkane, ledene sante, inovativna energetska rješenja i nevjerojatne ljepote arktičke prirode. Plan ovog projekta, za Episode I i ovu godinu, od početka je bio obići dvije sjeverne lokacije povezane s temom zatopljenja, energetike, klime, a ujedno i fotogenične i dojmo-genične, da stvaraju puno dojmova, i to tako da jedna bude "Arctic Lite" a druga "Arctic Hardcore". Izvorni plan je bio Island i Grenland, a na kraju je uz puno sreće, dobrog planiranja, hrabrosti i podrške na pravim mjestima, tako i ispalo. O problemima dolaska do Arktika u 2020 i putovanju u vrijeme korone mogao bih napisati cijelu knjigu. Putopis su pratile odlične fotografije i video zapisi ledenih santi, ledenjaka i ledenih polja, no velik broj santi, iako izgleda lijepo, zapravo ukazuje kako ledenjaci nestaju brže nego ikada prije. Ove godine, ledeni pokrivač na Arktiku je najmanji u povijesti, kazao je Oleg Maštruko.

Iz Boscha poručuju kako su ponosni jer su doprinijeli realizaciji ovog projekta te naglašavaju kako su upravo oni prva industrijska kompanija koja se obavezala postati klimatski neutralna na svih 400 lokacija diljem svijeta. Kako bi to postigli, definirali su četiri razine neutralnosti koje obuhvaćaju povećanje energetske učinkovitosti optimizacijom potrošnje energije, korištenje nove 'čiste' energije (obnovljivi izvori, biomasa, geotermalna energija, dobivanje topline i električne energije iz vodika) te zelenu električnu energiju iz novih ili postojećih postrojenja.

Posljednja razina obuhvaća offset emisiju CO2 gdje Bosch nastoji svesti emisiju uzduž cijelog lanca vrijednosti na minimum. Tamo gdje to neće biti moguće, Bosch je odlučio 'kompenzirati' emisiju kroz podršku projektima upravo poput putopisne ekspedicije 'Kronike globalnog zatopljenja'. Direktorica Bosch Hrvatska, Mirsada Kudrić, istaknula je kako im je zaštita okoliša jedan od prioriteta u poslovanju tvrtke te da vjeruje kako sve više tvrtki razmišlja u ovom smjeru.

- Klimatske promjene ne posustaju, svjedoci smo toga svakodnevno, stoga ne smijemo posustati ni mi. S namjerom daljnjeg smanjenja utjecaja na okoliš, Bosch je pred sebe postavio ambiciozan cilj da do kraja godine više ne ostavljamo ugljični otisak, po čemu smo prvi u našoj industriji. Unatoč svim izazovima koje je ova pandemija koronavirusa pred nas postavila, to ćemo i ostvariti u predviđenom roku. Kroz sve procese u tvrtki razmišljamo o ovom cilju, a naše proizvode i sustave rada realiziramo na takav način da bi s njim bili u skladu. Ne skrećemo s naše putanje i kao globalna tvrtka diljem svijeta ulažemo u energetsku učinkovitost, obnovljive izvore energije te neutralizaciju neizbježnih emisija ugljika. Zadovoljstvo je imati mogućnost podržati projekt poput ovog putopisa jer nas on vrlo surovo vraća u realnost i pokazuje da je danas više nego ikad potrebno dati doprinos u očuvanju naše planete.

Bosch Hrvatska nastavlja i dalje širiti svoje aktivnosti u ovom području, pa tako nastoje smanjiti i indirektnu emisiju - kupnju dobara i usluge, poslovna putovanja, transport ali i iskoristivost njihovih proizvoda - krajnji cilj je smanjiti indirektan utjecaj za 15 posto do 2030. godine, a u planu su i novi projekti uz njihovu potporu poput Eko kids festivala u Zagrebu te projekta Blago jadranskog mora u Crikvenici.

Na izradi putopisa Kronike globalnog zatopljenja sudjelovali su i drugi stručni suradnici koji su svojim komentarima vezano za klimu i okoliš temu putopisa činili jasnijom svim laicima, a oni su Hrvoje Tkalčić, profesor i voditelj katedre za seizmologiju i matematičku geofiziku na Australskom nacionalnom sveučilištu u Canberri, Mosor Prvan, biolog mora iz WWF (World Wide Fund for Nature, prijašnji World Wildlife Fund), Goran Georgievski, klimatolog s Max Planck Instituta u Njemačkoj te Marko Gregović, socijalni poduzetnik i klimatski jastreb.

