Dubioza Kolektiv donosi isključivo hitove u Pulu

Na deset dana do povratka u pulsku Arenu Dubioza Kolektiv otkrila je što će se naći na set listi koncerta koji je centralno glazbeno događanje ovog ljeta u Istri. Izuzetan interes publike, pogotovo iz Hrvatske i Slovenije bez sumnje će ispuniti amfiteatar do posljednjeg mjesta.

U ljeto 2015. Dubioza Kolektiv održala je legendaran koncert koji se do dan danas prepričava kao jedan od najboljih posljednjih desetljeća, a sad je došlo vrijeme da se taj nastup ustupi mjesto novoj i poboljšanoj verziji. Najveći bend naše regije u najljepšu Arenu stiže u subotu 10. kolovoza i sa sobom donosi dernek složen isključivo od najvećih hitova. Od otvarajuće "Volio BiH", pa sve do gotovo 2 sata dugog koncerta Dubioza je sastavila ste listu na kojoj su se našle sve ključne pjesme poput "Vidi, vidi, vidi", "Walter", "Firma Ilegal", "Blam", "Vlast I policija", "U.S.A.", "Himna generacije", "No Escape", "Krivo je more 2", "Kažu", "Prvi maj" te, dakako "Kokuz", "Brijuni" i njihov naklon velikim KUD Idijotima s pjesmom "Ja sjećam se".

Još jedan pokazatelj privrženosti Dubioze najvećem istarskom bendu svih vremena specijalno je gostovanje grupe Saša 21 koju predvodi Sale Veruda. Bend je dosad objavio izvrstan album „VD-i1", a s obzirom da trenutno u studiju završavaju drugo izdanje možda publiku u Areni počaste ponekom novom pjesmom.

Većinu srpnja Dubioza je provela na turneji nastupajući u Španjolskoj, Italiji, Rumunjskoj, Norveškoj, Francuskoj, Belgiji, Češkoj i Bosni i Hercegovini, a neposredno prije Pule sviraju na festivalima Sonrias Baixas (Španjolska), Dranouter (Belgija) i Love Fest (Srbija). Koncert u Puli jedini je zasad najavljen u Hrvatskoj. U subotu, 10. kolovoza vrata Arene otvoriti će se u 19:00, Saša 21 će svoj nastup započeti u 20:30, a Dubioza Kolektiv u 21:30.

Ulaznice za koncert mogu se kupiti po cijeni od 120 kn do 9. kolovoza te 140 kn na sam dan koncerta. Kupci koji ulaznice plaćaju Mastercard® ili Maestro® karticama online preko Eventima ostvaruju popust od 10%. Službena prodajna mjesta su Dirty Old Shop (Tratinska 18), Rockmark (Berislavićeva 13) i Aquarius CD Shop (Varšavska 13), sva prodajna mjesta Eventima i online na www.eventim.hr.