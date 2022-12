Društveno poduzeće i webshop Prijatelja životinja

Prijatelji životinja s velikim ponosom i veseljem javljaju o otvorenju vlastite web-trgovine na adresi www.shop.prijatelji-zivotinja.hr, prvog projekta tvrtke Za Prijatelje životinja d.o.o., društvenog poduzeća koje je osnovala udruga Prijatelji životinja s ciljem podrške neprofitnom radu Udruge. Svaka prikupljena kuna ići će na kampanje, akcije i rad udruge za prava i zaštitu životinja, poput zabrane držanja životinja na lancu, zatvaranja zoo-vrtova, promocije veganstva i suosjećanja općenito, poticanja udomljavanja životinja i provedbe zakona, mijenjanja Zakona o zaštiti životinja i drugih projekata.

„Za vas smo pripremili razne majice, torbe i hudice - nekima već poznate artikle s VegeSajma i ZeGeVege festivala, a spremamo još mnoga iznenađenja. Naša nastojanja za boljim svijetom ozrcaljena su u načinu poslovanja našeg društvenog poduzeća. Stoga ćemo nastojati nuditi proizvode koji su napravljeni u suradnji s lokalnim poduzećima i koji imaju certifikate održivosti", poručuju iz Udruge.

Artikli su napravljeni za one koji žele podržati rad na zaštiti i pravima životinja te istodobno poručiti svijetu da su protiv svakog oblika nasilja prema životinjama, odnosno da su za veganstvo, ljubav prema svim životinjama i pravo svih životinja na dostojanstven život. Od simpatičnih slika i poruka (Be kind to every kind, Love comes in all shapes) do ozbiljnih i izravnih zahtjeva (Respect all creatures, Stop exploitation of animal nation), u svim bojama i veličinama, svatko će moći pronaći nešto za sebe i svoje bližnje.

„Priznajemo da nije bilo lako prolaziti kroz poznato složene hrvatske birokratske procese za otvorenje i vođenje poduzeća i web-trgovine. Zato se planirano otvorenje oduljilo, no kako smo uvijek sve radili transparentno i, kako se kaže, po pe-esu, i ovo je moralo biti tako", kažu uz smiješak Prijatelji životinja i dodaju: „Nadamo se da se isplatilo i da će se svidjeti i simpatizerima naše udruge i svim ljubiteljima životinja."

Od društvenog poduzeća Prijatelja životinja čekaju vas još mnoge novosti pa ih zapratite na Instagramu i Facebooku kako biste bili u toku, a za informacije o radu Udruge, novostima i pravima životinja općenito posjetite www.prijatelji-zivotinja.hr.