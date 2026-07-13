Dropkick Murphys krenuli na veliku turneju

Nezaustavljivi irsko-američki folk punkeri Dropkick Murphys, najpopularniji svjetski predstavnici Celtic punk rock scene, na velikoj su europskoj turneji i na zagrebački stadion Šalata vraćaju se u ponedjeljak 27. srpnja 2026.

Turneja koja je krenula u Dublinu, bend je provela po UK-u, i dalje Njemačkoj i Francuskoj. Slijede nastupi u Nizozemskoj, Švedskoj, Danskoj, Italiji, Poljskoj, Belgiji, Češkoj, Finskoj, Sloveniji, Austriji i Švicarskoj dok turneju završavaju u Portugalu. U Hrvatsku dolaze na veliki open-air koncert, a mediji hvale dosadašnje nastupe na turneji i energiju koju bend donosi. Clash tako piše da se londonski koncert pretvorio u ogroman pub i dodaje: "nemoguće je ne plesati na njihovu mješavinu Celtic glazbe i punk energije."

Dropkick Murphys - "A Hero Among Many"

Setlista dosadašnjih nastupa otkriva da Dropkick Murphys donose najveće hitove, kao i novije pjesme. Među njima su "The Boys Are Back", "Citizen I.C.E.", "Skinhead on the MBTA", "Who'll Stand With Us?", "Chesterfields & Aftershave", "The State of Massachusetts", "Caught in a Jar", "(F)lannigan's Ball", "Barroom Hero", "Kids Games", "Rippin Up the Boundary Line", "Streetlights", "Johnny, I Hardly Knew Ya", "First Class Loser", "Rose Tattoo", "Worker's Song", "The Big Man", "I'm Shipping Up to Boston", "In the Streets of Boston" i "The Gang's All Here".



Dropkick Murphys - Live @ Boston

Uz rasprodane koncerte diljem svijeta, krcate arene i urnebese nastupe, Dropkick Murphys s upornim radom i iskrenošću promiču glas radničke klase i malog čovjeka. Osvojili su ljubitelje whiskeya i piva, Bruinsa, Celticsa, Red Soxa i dobre zabave sa zaraznim melodijama. Radeći stvari na svoj način, stvaraju glazbu koja se može oriti arenama, stadionima, ali i barovima. Diskografija uključuje albume u top 10 izdanja Billboardove ljestvice, zlatne naklade, pola milijarde streamova i pjesme u Oscarom nagrađivanim filmovima poput onih Martina Scorsesea. Njihova dobrotvorna udruga The Claddagh Fund pomaže organizacijama za djecu, veterane i ovisnike.

Dropkick Murphys - "Rose Tattoo"

Dropkick Murphys su osnovani 1996. u Quincyu, pregrađu Bostona, a od 1998. izdali su 13 albuma. Kombinirajući tradicionalni irski folk i punk pjevaju o propaloj industriji, Bostonu, potlačenim radnicima, obitelji, prijateljstvu i ljubavi, a ravnopravnu ulogu s basom i električnim gitarama daju gajdama, frulama, violini i mandolini, što je tipično za Celtic punk. Najnoviji album "For The People" priča o suvremenim problemima, strahu i solidarnosti, a objavljen je i split EP "New England Forever" s bendom Haywire.

Dropkick Murphys - "Going Out In Style"

Redovito rasprodani koncerti kojima su do sada dva puta punili Tvornicu kulture kao i Dom sportova te stadion Šalata dokazali su mitski status kod domaćih fanova. Nastup na Šalati bit će prilika čuti zašto su Dropkick Murphys i dalje jedan od najtraženijih bendova današnjice, a kao predgrupa pridružit će im se irski Oi! punk band An Slua.

Ulaznice su u prodaji po cijeni od 39 eura za parter te 63 eura za bočnu tribinu, a dostupne su u sustavu CoreEvent, te u Dirty Old Shopu, Rockmarku i Dallas Music Shopu Rijeka.